CitrineOS एक LF Energy ओपन-सोर्स चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम (CSMS) है जो OCPP 2.0.1 प्रोटोकॉल पर आधारित है और OCPP 1.6 के लिए बैकवर्ड सपोर्ट के साथ है। सर्वर EV चार्जर्स से WebSocket मैसेज को रूट करता है, PostgreSQL में PostGIS के साथ ट्रांज़ैक्शन और कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखता है, और ऑपरेटर इंटीग्रेशन के लिए Hasura लेयर के माध्यम से REST और GraphQL API को एक्सपोज करता है।

अपने VPS पर CitrineOS को सेल्फ-होस्ट करने से स्टेशन टेलीमेट्री, ड्राइवर ऑथराइजेशन और ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री किसी वेंडर क्लाउड के बजाय आपके अपने नियंत्रण में रहती है। Hasura GraphQL कंसोल आपको सीधे ब्राउज़र में चार्जिंग स्टेशन डेटा को क्वेरी और मैनेज करने देता है, जबकि OCPP WebSocket पोर्ट चार्जर्स के कनेक्ट होने के लिए खुले रहते हैं।