CitrineOS को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क ऑपरेटरों के लिए ओपन-सोर्स OCPP 2.0.1 चार्जिंग स्टेशन प्रबंधन प्रणाली।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CitrineOS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CitrineOS एक LF Energy ओपन-सोर्स चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम (CSMS) है जो OCPP 2.0.1 प्रोटोकॉल पर आधारित है और OCPP 1.6 के लिए बैकवर्ड सपोर्ट के साथ है। सर्वर EV चार्जर्स से WebSocket मैसेज को रूट करता है, PostgreSQL में PostGIS के साथ ट्रांज़ैक्शन और कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखता है, और ऑपरेटर इंटीग्रेशन के लिए Hasura लेयर के माध्यम से REST और GraphQL API को एक्सपोज करता है।
अपने VPS पर CitrineOS को सेल्फ-होस्ट करने से स्टेशन टेलीमेट्री, ड्राइवर ऑथराइजेशन और ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री किसी वेंडर क्लाउड के बजाय आपके अपने नियंत्रण में रहती है। Hasura GraphQL कंसोल आपको सीधे ब्राउज़र में चार्जिंग स्टेशन डेटा को क्वेरी और मैनेज करने देता है, जबकि OCPP WebSocket पोर्ट चार्जर्स के कनेक्ट होने के लिए खुले रहते हैं।
CitrineOS की मुख्य विशेषताएं
OCPP 2.0.1 अंतर्निहित
यह नवीनतम ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल को प्रमाणित कोर और उन्नत सुरक्षा प्रोफाइल के साथ लागू करता है, साथ ही OCPP 1.6 स्टेशनों के लिए पिछली संगतता भी प्रदान करता है।
GraphQL डेटा कंसोल
Hasura CitrineOS स्कीमा पर एक टाइप्ड ग्राफ़क्यूएल एपीआई और कंसोल स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है, जो सेशंस, मीटर वैल्यूज़ और स्टेशन स्टेटस पर वास्तविक समय की क्वेरीज़ को सक्षम करता है।
मॉड्यूलर संदेश राउटर
डेकोरेटर-ड्रिवन मॉड्यूल सिस्टम RabbitMQ के माध्यम से OCPP संदेशों को रूट करता है, ताकि प्राधिकरण, लेन-देन और रिपोर्टिंग मॉड्यूल WebSocket लेयर से स्वतंत्र रूप से स्केल हो सकें।
ग्राफक्यूएल डेटा एक्सेस
हसुरा सिट्रिनओएस पोस्टग्रेएसक्यूएल स्कीमा पर एक टाइप्ड ग्राफ़क्यूएल एपीआई स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है, जो सत्रों, मीटर मानों और स्टेशन स्थिति के लिए वास्तविक समय के सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है।
S3-संगत स्टोरेज
बिल्ट-इन MinIO इंस्टेंस मानक S3 API के माध्यम से फर्मवेयर इमेज, स्टेशन लॉग और सर्टिफिकेट बंडल स्टोर करता है, जो बाद में AWS S3 या GCS के लिए स्वैप करने के लिए तैयार है।
आपको CitrineOS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।