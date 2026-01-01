OpnForm, Typeform और Google Forms का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जो अपने फॉर्म डेटा और सबमिशन पाइपलाइन पर पूरा नियंत्रण चाहती हैं। यह कंडीशनल लॉजिक, मल्टी-पेज फॉर्म, फाइल अपलोड और फील्ड टाइप की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप फॉर्म एडिटर प्रदान करता है — यह सब बिना किसी प्रति-रिस्पॉन्स शुल्क या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर जाए बिना।

OpnForm को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित रिस्पॉन्स, कस्टम ब्रांडिंग और फॉर्म सबमिशन को सीधे अपने डेटाबेस, वेबहुक और नोटिफिकेशन चैनल से कनेक्ट करने की क्षमता मिलती है। आप डेटा रिटेंशन पॉलिसी निर्धारित करते हैं और नियंत्रित करते हैं कि सबमिशन डेटा तक किसकी पहुंच है, जिससे यह रेगुलेटेड इंडस्ट्री और प्राइवेसी-कॉन्शियस टीमों के लिए उपयुक्त हो जाता है।