एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpnForm डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर जो लॉजिक, नोटिफिकेशन्स और एनालिटिक्स के साथ सुंदर, एम्बेड करने योग्य फॉर्म बनाता है।
OpnForm के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpnForm के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpnForm, Typeform और Google Forms का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जो अपने फॉर्म डेटा और सबमिशन पाइपलाइन पर पूरा नियंत्रण चाहती हैं। यह कंडीशनल लॉजिक, मल्टी-पेज फॉर्म, फाइल अपलोड और फील्ड टाइप की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप फॉर्म एडिटर प्रदान करता है — यह सब बिना किसी प्रति-रिस्पॉन्स शुल्क या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर जाए बिना।
OpnForm को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित रिस्पॉन्स, कस्टम ब्रांडिंग और फॉर्म सबमिशन को सीधे अपने डेटाबेस, वेबहुक और नोटिफिकेशन चैनल से कनेक्ट करने की क्षमता मिलती है। आप डेटा रिटेंशन पॉलिसी निर्धारित करते हैं और नियंत्रित करते हैं कि सबमिशन डेटा तक किसकी पहुंच है, जिससे यह रेगुलेटेड इंडस्ट्री और प्राइवेसी-कॉन्शियस टीमों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
OpnForm की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
20 से अधिक फ़ील्ड प्रकारों के साथ फॉर्म को विज़ुअली बनाएं, जिसमें फ़ाइल अपलोड, हस्ताक्षर, रेटिंग स्केल और मैट्रिक्स ग्रिड शामिल हैं।
कंडीशनल लॉजिक
पिछले उत्तरों के आधार पर फ़ील्ड दिखाएं या छिपाएं ताकि उत्तरदाताओं को केवल प्रासंगिक प्रश्नों तक ही निर्देशित किया जा सके।
वेबहुक और सूचनाएं
वेबहुक और ईमेल सूचनाएं हर सबमिशन पर ट्रिगर करें ताकि आपकी टीम को अलर्ट मिल सके और आपके सिस्टम सिंक में रहें।
कहीं भी एम्बेड करने योग्य
आगंतुकों को आपके पेज से दूर रीडायरेक्ट किए बिना, किसी भी वेबसाइट पर फ़ॉर्म को पॉपअप, स्लाइडर या इनलाइन विजेट के रूप में एम्बेड करें।
प्रतिक्रिया प्रबंधन
एक बिल्ट-इन डैशबोर्ड से सभी फ़ॉर्म सबमिशन देखें, फ़िल्टर करें और एक्सपोर्ट करें, जिसमें कॉलम-लेवल सर्च और CSV एक्सपोर्ट की सुविधा है।
आपको OpnForm को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।