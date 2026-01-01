1-क्लिक में GIMP डिप्लॉय करें।
पेशेवर ओपन-सोर्स इमेज एडिटर जो रिमोट डेस्कटॉप इंटरफ़ेस के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।
GIMP के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GIMP के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GIMP (GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिसमें कमर्शियल टूल्स के समान फीचर सेट है। यह एक ही ऐप्लिकेशन में फोटो रीटचिंग, कलर करेक्शन, लेयर-आधारित कंपोज़िटिंग, डिजिटल पेंटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन को संभालता है। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से GIMP को एक ब्राउज़र-ऐक्सेसिबल डेस्कटॉप में चलाता है, जिससे आपका पूरा एडिटिंग एनवायरनमेंट बिना किसी लोकल इंस्टॉलेशन (आपके डिवाइस पर) के किसी भी डिवाइस से पहुँचा जा सकता है।
VPS पर GIMP को होस्ट करने का मतलब है कि आपके कस्टम ब्रश, स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट फ़ाइलें हमेशा किसी भी मशीन से उपलब्ध रहेंगी। डेडिकेटेड CPU और RAM रिसोर्स बड़े कैनवस और बैच एक्सपोर्ट जॉब्स को संभालते हैं जो एक लो-स्पेक लोकल डिवाइस पर दबाव डाल सकते हैं।
GIMP की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित एक्सेस
किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से KasmVNC के माध्यम से एक पूर्ण GIMP वर्कस्पेस तक पहुँचें — किसी भी डिवाइस पर किसी स्थानीय इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
उन्नत रीटचिंग टूल
फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स के लिए पेशेवर फोटो रीटचिंग, कलर करेक्शन, टोन मैपिंग और हीलिंग टूल्स।
लेयर कंपोजिटिंग
जटिल इमेज कंपोजिशन के लिए मास्क, ब्लेंड मोड और ग्रुपिंग के साथ लेयर-आधारित एडिटिंग।
स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन
स्क्रिप्ट-फू और पायथन-फू स्क्रिप्टिंग दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करती है और बड़े इमेज सेट की बैच प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है।
व्यापक फॉर्मेट समर्थन
सैकड़ों फ़ाइल फ़ॉर्मेट, जिनमें PSD, TIFF, WebP और RAW शामिल हैं, को बिना किसी कन्वर्ज़न टूल के खोलें, संपादित करें और निर्यात करें।
आपको GIMP को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।