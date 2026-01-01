GIMP (GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिसमें कमर्शियल टूल्स के समान फीचर सेट है। यह एक ही ऐप्लिकेशन में फोटो रीटचिंग, कलर करेक्शन, लेयर-आधारित कंपोज़िटिंग, डिजिटल पेंटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन को संभालता है। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से GIMP को एक ब्राउज़र-ऐक्सेसिबल डेस्कटॉप में चलाता है, जिससे आपका पूरा एडिटिंग एनवायरनमेंट बिना किसी लोकल इंस्टॉलेशन (आपके डिवाइस पर) के किसी भी डिवाइस से पहुँचा जा सकता है।

VPS पर GIMP को होस्ट करने का मतलब है कि आपके कस्टम ब्रश, स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट फ़ाइलें हमेशा किसी भी मशीन से उपलब्ध रहेंगी। डेडिकेटेड CPU और RAM रिसोर्स बड़े कैनवस और बैच एक्सपोर्ट जॉब्स को संभालते हैं जो एक लो-स्पेक लोकल डिवाइस पर दबाव डाल सकते हैं।