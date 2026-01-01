1-क्लिक में Kong डिप्लॉय करें।
माइक्रोसर्विसेज़ और APIs को प्रबंधित करने, सुरक्षित करने और स्केलिंग करने के लिए एक उच्च-प्रदर्शन ओपन-सोर्स API गेटवे।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kong के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kong दुनिया का सबसे व्यापक रूप से डिप्लॉय किया गया ओपन-सोर्स API गेटवे है, जिसे बड़े पैमाने पर सब-मिलीसेकंड लेटेंसी के लिए OpenResty (Nginx + LuaJIT) पर बनाया गया है। यह आपकी सेवाओं के सामने रहकर 50 से अधिक प्लगइन्स के एक समृद्ध इकोसिस्टम के माध्यम से प्रमाणीकरण, रेट लिमिटिंग, ट्रैफिक रूटिंग और ऑब्ज़र्वेबिलिटी को संभालता है — आपके एप्लिकेशन कोड को बदले बिना।
अपने खुद के VPS पर Kong चलाने से आपको API ट्रैफिक, प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और संवेदनशील क्रेडेंशियल पर पूरा नियंत्रण मिलता है, वह भी प्रबंधित API गेटवे सेवाओं की उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण के बिना। इस डिप्लॉयमेंट में Kong के कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए PostgreSQL शामिल है और यह शुरू होते ही प्रोडक्शन API प्रबंधन के लिए तैयार है।
Kong की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत प्रमाणीकरण
एक ही नियंत्रण बिंदु से सभी सेवाओं में OAuth 2.0, JWT, API कीज़ और HMAC प्रमाणीकरण लागू करें।
रेट लिमिटिंग
बिना किसी कोड बदलाव के, प्रति-उपभोक्ता या वैश्विक अनुरोध दर सीमाएँ निर्धारित करके अपस्ट्रीम सेवाओं को ट्रैफिक स्पाइक्स से सुरक्षित रखें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
लॉगिंग, कैशिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन के लिए 50+ आधिकारिक प्लगइन्स के साथ Kong का विस्तार करें।
एडमिन जीयूआई
बिल्ट-इन Kong Manager वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से पोर्ट 8002 पर रूट्स, सर्विसेज़, कंज्यूमर्स और प्लगइन्स प्रबंधित करें।
बहु-प्रोटोकॉल सहायता
प्रोटोकॉल-अवेयर लोड बैलेंसिंग के साथ एक सिंगल गेटवे के माध्यम से HTTP, HTTPS, gRPC, वेबसॉकेट और TCP ट्रैफ़िक को रूट करें।
आपको Kong को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।