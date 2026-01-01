Kong दुनिया का सबसे व्यापक रूप से डिप्लॉय किया गया ओपन-सोर्स API गेटवे है, जिसे बड़े पैमाने पर सब-मिलीसेकंड लेटेंसी के लिए OpenResty (Nginx + LuaJIT) पर बनाया गया है। यह आपकी सेवाओं के सामने रहकर 50 से अधिक प्लगइन्स के एक समृद्ध इकोसिस्टम के माध्यम से प्रमाणीकरण, रेट लिमिटिंग, ट्रैफिक रूटिंग और ऑब्ज़र्वेबिलिटी को संभालता है — आपके एप्लिकेशन कोड को बदले बिना।

अपने खुद के VPS पर Kong चलाने से आपको API ट्रैफिक, प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और संवेदनशील क्रेडेंशियल पर पूरा नियंत्रण मिलता है, वह भी प्रबंधित API गेटवे सेवाओं की उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण के बिना। इस डिप्लॉयमेंट में Kong के कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए PostgreSQL शामिल है और यह शुरू होते ही प्रोडक्शन API प्रबंधन के लिए तैयार है।