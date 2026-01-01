MySQL दुनिया का सबसे व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है, जिस पर अनगिनत वेबसाइटों, SaaS उत्पादों और व्यावसायिक ऐप्लिकेशंस के डेटा लेयर के रूप में भरोसा किया जाता है। यह InnoDB स्टोरेज इंजन के माध्यम से पूर्ण ACID कंप्लायंस, सिद्ध रेप्लिकेशन, एक परिपक्व SQL डायलेक्ट और हर प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा में व्यापक ड्राइवर सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे ऐप्लिकेशंस और फ्रेमवर्क बिना किसी बदलाव के इससे कनेक्ट हो सकें।

अपने स्वयं के VPS पर MySQL चलाने से आपको अपनी क्वेरीज़ के लिए डेडिकेटेड CPU, मेमोरी और डिस्क मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन और ट्यूनिंग पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, और आपके सभी ऐप्लिकेशंस के लिए एक सिंगल शेयर्ड डेटाबेस सर्वर मिलता है — प्रबंधित डेटाबेस सेवाओं के बार-बार लगने वाले शुल्क और रिसोर्स कैप के बिना।