Ente एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड फोटो और वीडियो सेवा है जो गोपनीयता को प्राथमिकता देती है। हर फ़ाइल सर्वर तक पहुँचने से पहले ही आपके डिवाइस पर एन्क्रिप्ट की जाती है, ताकि केवल आप और वे लोग जिन्हें आप स्पष्ट रूप से आमंत्रित करते हैं, आपकी यादें देख सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Ente को सेल्फ-होस्ट करना आपको अंतर्निहित डेटाबेस और S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोरेज का पूर्ण स्वामित्व देता है, जबकि वही परिष्कृत वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स को बनाए रखता है जिनका उपयोग सार्वजनिक सेवा द्वारा किया जाता है। फैमिली एल्बम, सार्वजनिक लिंक, ऑन-डिवाइस फेस रिकॉग्निशन और असीमित स्टोरेज सभी किसी तीसरे पक्ष के बजाय आपके नियंत्रण में रहते हैं।