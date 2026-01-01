1-क्लिक इंस्टॉलेशन में एंटे डिप्लॉय करें।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड, ओपन-सोर्स फोटो और वीडियो बैकअप साझा एल्बमों और ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग के साथ
Ente के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ente के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ente एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड फोटो और वीडियो सेवा है जो गोपनीयता को प्राथमिकता देती है। हर फ़ाइल सर्वर तक पहुँचने से पहले ही आपके डिवाइस पर एन्क्रिप्ट की जाती है, ताकि केवल आप और वे लोग जिन्हें आप स्पष्ट रूप से आमंत्रित करते हैं, आपकी यादें देख सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Ente को सेल्फ-होस्ट करना आपको अंतर्निहित डेटाबेस और S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोरेज का पूर्ण स्वामित्व देता है, जबकि वही परिष्कृत वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स को बनाए रखता है जिनका उपयोग सार्वजनिक सेवा द्वारा किया जाता है। फैमिली एल्बम, सार्वजनिक लिंक, ऑन-डिवाइस फेस रिकॉग्निशन और असीमित स्टोरेज सभी किसी तीसरे पक्ष के बजाय आपके नियंत्रण में रहते हैं।
Ente की मुख्य विशेषताएं
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
हर फोटो और वीडियो, अपलोड होने से पहले, क्रिप्टोग्राफिक रूप से ऑडिट किए गए प्रिमिटिव का उपयोग करके आपके डिवाइस पर एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि न तो सर्वर और न ही कोई और आपकी लाइब्रेरी को पढ़ सके।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म क्लाइंट्स
नेटिव iOS और Android ऐप्स, macOS, Windows, और Linux के लिए डेस्कटॉप ऐप्स, साथ ही एक वेब ऐप, स्वचालित बैकग्राउंड बैकअप के साथ आपकी लाइब्रेरी को हर जगह सुलभ रखते हैं।
साझा पारिवारिक एल्बमों
परिवार के सदस्यों के साथ साझा किए गए एल्बम बनाएं या वैकल्पिक पासवर्ड और समय-सीमा के साथ सार्वजनिक लिंक भेजें, यह सब अंतर्निहित फ़ाइलों को प्लेनटेक्स्ट में उजागर किए बिना।
डिवाइस पर फेस रिकॉग्निशन
मशीन लर्निंग पूरी तरह से क्लाइंट पर चलता है ताकि लोगों को समूहबद्ध किया जा सके, ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जा सके, और सर्वर पर कभी भी अनएन्क्रिप्टेड डेटा भेजे बिना सिमेंटिक सर्च को शक्ति प्रदान की जा सके।
S3-संगत स्टोरेज
अंतर्निहित MinIO बकेट VPS पर ऑब्जेक्ट्स को स्थानीय रूप से स्टोर करता है और जब लाइब्रेरीज़ बढ़ती हैं तो इसे Backblaze B2, Wasabi, या किसी भी S3-संगत प्रदाता से बदला जा सकता है।
ओपन-सोर्स क्लाइंट्स
प्रत्येक घटक, जिसमें मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स शामिल हैं, स्रोत-उपलब्ध है और स्वतंत्र रूप से ऑडिट करने योग्य है ताकि आप स्वयं क्रिप्टोग्राफी को सत्यापित कर सकें।
आपको Ente को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।