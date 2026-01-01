LinkAce एक ओपन-सोर्स बुकमार्क आर्काइव है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने द्वारा एकत्र किए गए हर लिंक का दीर्घकालिक, व्यवस्थित संरक्षण चाहते हैं। यह स्वचालित रूप से शीर्षक और विवरण कैप्चर करता है, सहेजे गए URL को टूटे हुए या स्थानांतरित लक्ष्यों के लिए मॉनिटर करता है, और पेजों को इंटरनेट आर्काइव को सौंप सकता है ताकि महत्वपूर्ण स्रोत तब भी पहुंच योग्य रहें जब मूल साइट गायब हो जाए।

अपने स्वयं के VPS पर LinkAce को सेल्फ-होस्ट करना आपके पढ़ने के इतिहास, रिसर्च और साझा की गई सूचियों को थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स और प्रोप्राइटरी बुकमार्क सेवाओं से दूर रखता है। इसमें शामिल MariaDB डेटाबेस और Redis कैश आपको एक तेज़, निजी नॉलेज बेस प्रदान करते हैं जिस पर आपका पूरा स्वामित्व है, जिसमें ब्राउज़र बुकमार्कलेट्स, RSS फ़ीड्स और इंटीग्रेशन के लिए एक पूर्ण REST API शामिल है।