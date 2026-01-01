एक क्लिक में LinkAce डिप्लॉय करें।
एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क आर्काइव जिसमें स्वचालित लिंक निगरानी, पूर्ण-पाठ खोज और एक पूर्ण REST API है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LinkAce के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LinkAce एक ओपन-सोर्स बुकमार्क आर्काइव है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने द्वारा एकत्र किए गए हर लिंक का दीर्घकालिक, व्यवस्थित संरक्षण चाहते हैं। यह स्वचालित रूप से शीर्षक और विवरण कैप्चर करता है, सहेजे गए URL को टूटे हुए या स्थानांतरित लक्ष्यों के लिए मॉनिटर करता है, और पेजों को इंटरनेट आर्काइव को सौंप सकता है ताकि महत्वपूर्ण स्रोत तब भी पहुंच योग्य रहें जब मूल साइट गायब हो जाए।
अपने स्वयं के VPS पर LinkAce को सेल्फ-होस्ट करना आपके पढ़ने के इतिहास, रिसर्च और साझा की गई सूचियों को थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स और प्रोप्राइटरी बुकमार्क सेवाओं से दूर रखता है। इसमें शामिल MariaDB डेटाबेस और Redis कैश आपको एक तेज़, निजी नॉलेज बेस प्रदान करते हैं जिस पर आपका पूरा स्वामित्व है, जिसमें ब्राउज़र बुकमार्कलेट्स, RSS फ़ीड्स और इंटीग्रेशन के लिए एक पूर्ण REST API शामिल है।
LinkAce की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित लिंक मॉनिटरिंग
निर्धारित जाँचें टूटे हुए या स्थानांतरित लिंक को चिह्नित करती हैं, ताकि आपका आर्काइव समय के साथ चुपचाप नष्ट न हो जाए।
इंटरनेट आर्काइव बैकअप
सहेजे गए URL को स्वचालित रूप से वेबैक मशीन पर भेजें और गायब हो रहे पृष्ठों की पठनीय प्रतियां रखें।
सूचियाँ, टैग और खोज
नेस्टेड सूचियों और टैग के साथ बुकमार्क व्यवस्थित करें, फिर एक उन्नत फ़िल्टर्ड खोज के माध्यम से कुछ भी तेज़ी से ढूंढें।
पूर्ण REST API
LinkAce को ब्राउज़र एक्सटेंशन, मोबाइल क्लाइंट्स, Zapier, और कस्टम स्क्रिप्ट्स के साथ एक पूरी तरह से दस्तावेजित API के माध्यम से एकीकृत करें।
सार्वजनिक और निजी लिंक
प्रत्येक बुकमार्क को निजी, आंतरिक या सार्वजनिक के रूप में चिह्नित करें और समर्पित RSS फ़ीड्स के माध्यम से क्यूरेट किए गए संग्रहों को साझा करें।
HTML आयात और निर्यात
मौजूदा ब्राउज़र बुकमार्क आयात करें या वेंडर लॉक-इन के बिना किसी भी समय अपने पूरे संग्रह को निर्यात करें।
आपको LinkAce को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।