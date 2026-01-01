Suwayomi-Server एक सेल्फ-होस्टेड मंगा और कॉमिक्स रीडिंग सर्वर है — जो लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप Tachiyomi का डेस्कटॉप रीराइट है। यह Tachiyomi के समान एक्सटेंशन इकोसिस्टम के माध्यम से सैकड़ों मंगा स्रोतों से जुड़ता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस पर सुलभ एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस से शीर्षकों की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच मिलती है। सीमित कैटलॉग और सब्सक्रिप्शन पेवॉल वाली क्लाउड-आधारित मंगा सेवाओं के विपरीत, Suwayomi बिना किसी चल रहे शुल्क के आपके अपने सर्वर पर पूरी तरह से चलता है।

सभी रीडिंग हिस्ट्री, लाइब्रेरी डेटा और डाउनलोड स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं। Suwayomi स्वचालित लाइब्रेरी अपडेट, CBZ फॉर्मेट में चैप्टर डाउनलोड, समर्पित ई-रीडर ऐप्स के लिए OPDS कैटलॉग सपोर्ट और एक अनुकूलन योग्य रीडिंग अनुभव का समर्थन करता है — जो इसे मंगा और कॉमिक्स के शौकीनों के लिए एक पूर्ण सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म बनाता है।