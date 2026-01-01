सुवायोमी को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड मंगा और कॉमिक्स सर्वर जो सैकड़ों Tachiyomi स्रोतों को किसी भी वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध कराता है।
Suwayomi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Suwayomi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Suwayomi-Server एक सेल्फ-होस्टेड मंगा और कॉमिक्स रीडिंग सर्वर है — जो लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप Tachiyomi का डेस्कटॉप रीराइट है। यह Tachiyomi के समान एक्सटेंशन इकोसिस्टम के माध्यम से सैकड़ों मंगा स्रोतों से जुड़ता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस पर सुलभ एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस से शीर्षकों की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच मिलती है। सीमित कैटलॉग और सब्सक्रिप्शन पेवॉल वाली क्लाउड-आधारित मंगा सेवाओं के विपरीत, Suwayomi बिना किसी चल रहे शुल्क के आपके अपने सर्वर पर पूरी तरह से चलता है।
सभी रीडिंग हिस्ट्री, लाइब्रेरी डेटा और डाउनलोड स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं। Suwayomi स्वचालित लाइब्रेरी अपडेट, CBZ फॉर्मेट में चैप्टर डाउनलोड, समर्पित ई-रीडर ऐप्स के लिए OPDS कैटलॉग सपोर्ट और एक अनुकूलन योग्य रीडिंग अनुभव का समर्थन करता है — जो इसे मंगा और कॉमिक्स के शौकीनों के लिए एक पूर्ण सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म बनाता है।
Suwayomi की मुख्य विशेषताएं
सैकड़ों स्रोत
Tachiyomi एक्सटेंशन इकोसिस्टम का उपयोग करके सैकड़ों मंगा और कॉमिक्स स्रोतों से जुड़ें, जिसमें दर्जनों भाषाओं और शैलियों की साइटें शामिल हैं।
स्वचालित पुस्तकालय अपडेट्स
एक अपडेट अंतराल निर्धारित करें और सुवायोमी स्वचालित रूप से सभी ट्रैक की गई सीरीज़ में नए अध्यायों की जाँच करता है, आपके लाइब्रेरी को मैन्युअल रूप से रीफ्रेश किए बिना अपडेटेड रखता है।
ऑफ़लाइन अध्याय डाउनलोड
ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए अध्यायों को डाउनलोड करें, जिन्हें वैकल्पिक रूप से किसी भी कॉमिक रीडर एप्लिकेशन के साथ संगत CBZ आर्काइव्स के रूप में सहेजा जा सकता है।
OPDS कैटलॉग समर्थन
बिल्ट-इन OPDS कैटलॉग KOReader और Panels जैसे ई-रीडर ऐप्स को समर्पित डिवाइस पर पढ़ने के लिए आपकी Suwayomi लाइब्रेरी से सीधे कनेक्ट होने देता है।
ब्राउज़र-आधारित पठक
मंगा सीधे ब्राउज़र में एक पूर्ण-विशेषता वाले रीडर के साथ पढ़ें, जो कस्टम लेआउट, पेज डिस्प्ले मोड और पढ़ने की दिशा सेटिंग्स का समर्थन करता है।
आपको Suwayomi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।