Watcharr एक ओपन-सोर्स वॉच लिस्ट ट्रैकर है जो फिल्मों, टीवी सीरीज़, एनीमे और वीडियो गेम को एक ही सेल्फ-होस्टेड लाइब्रेरी में समेकित करता है। Go और SvelteKit के साथ निर्मित, यह TMDB, IGDB, AniList और Jikan से मेटाडेटा खींचता है ताकि हर एंट्री पोस्टर, कास्ट और एपिसोड विवरण के साथ मैन्युअल एंट्री के बिना आए।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी देखने की हिस्ट्री, रेटिंग और मित्र गतिविधि को Trakt या MyAnimeList जैसी थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रखता है। बंडल किया गया उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, Jellyfin और Plex सिंक, और हल्का SQLite स्टोरेज इसे अकेले ट्रैकर्स, घरों और छोटे समुदायों के लिए उपयुक्त बनाता है।