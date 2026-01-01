1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Watcharr डिप्लॉय करें।
फिल्मों, टीवी शो, एनीमे और गेम्स के लिए स्व-होस्टेड देखी गई सूची, जिसमें आधुनिक UI और बिल्ट-इन यूज़र अकाउंट्स शामिल हैं।
Watcharr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Watcharr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Watcharr एक ओपन-सोर्स वॉच लिस्ट ट्रैकर है जो फिल्मों, टीवी सीरीज़, एनीमे और वीडियो गेम को एक ही सेल्फ-होस्टेड लाइब्रेरी में समेकित करता है। Go और SvelteKit के साथ निर्मित, यह TMDB, IGDB, AniList और Jikan से मेटाडेटा खींचता है ताकि हर एंट्री पोस्टर, कास्ट और एपिसोड विवरण के साथ मैन्युअल एंट्री के बिना आए।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी देखने की हिस्ट्री, रेटिंग और मित्र गतिविधि को Trakt या MyAnimeList जैसी थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रखता है। बंडल किया गया उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, Jellyfin और Plex सिंक, और हल्का SQLite स्टोरेज इसे अकेले ट्रैकर्स, घरों और छोटे समुदायों के लिए उपयुक्त बनाता है।
Watcharr की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत वॉच ट्रैकिंग
हर माध्यम के लिए अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने के बजाय, फिल्में, टीवी शो, एनीमे और गेम्स को एक ही लाइब्रेरी में एक साथ ट्रैक करें।
स्थिति और रेटिंग
प्रविष्टियों को नियोजित, देख रहे हैं, समाप्त, होल्ड पर या छोड़ दिया गया के रूप में चिह्नित करें, और प्रत्येक शीर्षक के साथ व्यक्तिगत 10-पॉइंट रेटिंग और विचार संलग्न करें।
समृद्ध मेटाडेटा स्रोत
TMDB, IGDB, AniList और Jikan से पोस्टर, कलाकारों की सूची, एपिसोड की सूची और रिलीज़ की तारीखें प्राप्त करता है ताकि आपकी लाइब्रेरी मैन्युअल संपादन के बिना सटीक बनी रहे।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
वैकल्पिक Jellyfin, Plex, और OIDC साइन-इन के साथ नेटिव उपयोगकर्ता खाते परिवारों और छोटे समुदायों को एक इंस्टेंस को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देते हैं।
गतिविधि फ़ीड और दोस्त
आप अपने इंस्टेंस पर अन्य उपयोगकर्ताओं को फॉलो कर सकते हैं, उनकी सार्वजनिक सूचियों को ब्राउज़ कर सकते हैं, और स्थिति में बदलाव और नई रेटिंग का लाइव फ़ीड देख सकते हैं।
हल्का गो बाइनरी
एम्बेडेड SQLite के साथ एकल कंटेनर न्यूनतम CPU और मेमोरी का उपयोग करता है, इसलिए यह सबसे छोटे VPS प्लान पर आराम से चलता है।
आपको Watcharr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।