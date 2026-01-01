मैंटेनेंट एक ओपन-सोर्स एकीकृत मॉनिटरिंग टूल है जो एक साथ कई सेल्फ-होस्टेड टूल की जगह लेता है। एक सिंगल कंटेनर डालें और यह आपके होस्ट पर हर वर्कलोड को ऑटो-डिस्कवर करता है, कंटेनर की स्थिति, रिसोर्स यूसेज, HTTP और TCP एंडपॉइंट्स, TLS सर्टिफिकेट्स, इमेज अपडेट्स और नेटवर्क सुरक्षा जोखिमों को एक गो-पावर्ड डैशबोर्ड से ट्रैक करता है।

सेल्फ-होस्टर्स और छोटी टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया, मैंटेनेंट SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस या लॉग शिपर की आवश्यकता नहीं होती है। यह जानबूझकर बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के बिना आता है और इसका उद्देश्य आपके मौजूदा रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे रहना है, ताकि आप अपने स्टैक में एक ही आइडेंटिटी लेयर बनाए रख सकें जबकि हर मेट्रिक, लॉग लाइन और अलर्ट के मालिक हों बिना प्रति-होस्ट या प्रति-मेट्रिक मूल्य निर्धारण के।