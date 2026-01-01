1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Maintenant डिप्लॉय करें।
जीरो-कॉन्फिग Docker और Kubernetes मॉनिटरिंग, जिसमें कंटेनर हेल्थ, एंडपॉइंट चेक, सर्टिफिकेट और एक पब्लिक स्टेटस पेज शामिल हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Maintenant के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मैंटेनेंट एक ओपन-सोर्स एकीकृत मॉनिटरिंग टूल है जो एक साथ कई सेल्फ-होस्टेड टूल की जगह लेता है। एक सिंगल कंटेनर डालें और यह आपके होस्ट पर हर वर्कलोड को ऑटो-डिस्कवर करता है, कंटेनर की स्थिति, रिसोर्स यूसेज, HTTP और TCP एंडपॉइंट्स, TLS सर्टिफिकेट्स, इमेज अपडेट्स और नेटवर्क सुरक्षा जोखिमों को एक गो-पावर्ड डैशबोर्ड से ट्रैक करता है।
सेल्फ-होस्टर्स और छोटी टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया, मैंटेनेंट SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस या लॉग शिपर की आवश्यकता नहीं होती है। यह जानबूझकर बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन के बिना आता है और इसका उद्देश्य आपके मौजूदा रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे रहना है, ताकि आप अपने स्टैक में एक ही आइडेंटिटी लेयर बनाए रख सकें जबकि हर मेट्रिक, लॉग लाइन और अलर्ट के मालिक हों बिना प्रति-होस्ट या प्रति-मेट्रिक मूल्य निर्धारण के।
Maintenant की मुख्य विशेषताएं
कंटेनर ऑटो-डिस्कवरी
हर Docker कंटेनर और Kubernetes वर्कलोड का पता लगाता है, जैसे ही वह शुरू होता है, जिसमें स्थिति परिवर्तन, रीस्टार्ट लूप और लॉग स्ट्रीमिंग शामिल हैं।
एंडपॉइंट और हार्टबीट जांचें
HTTP, TCP, और क्रॉन हार्टबीट मॉनिटर को डॉकर लेबल के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने योग्य विफलता और रिकवरी थ्रेशोल्ड के साथ परिभाषित करता है।
TLS सर्टिफिकेट ट्रैकिंग
प्रमाणपत्रों को निगरानी किए गए HTTPS एंडपॉइंट्स से स्वतः आयात करता है और समाप्ति से 30, 14, 7, 3 और 1 दिन पहले अलर्ट करता है।
संसाधन मेट्रिक्स
प्रत्येक कंटेनर के लिए वास्तविक समय में सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क और डिस्क I/O को चार्ट करता है, जिसमें शोर को कम रखने के लिए डिबाउंस किए गए थ्रेशोल्ड अलर्ट होते हैं।
इंटेलिजेंस अपडेट करें
OCI रजिस्ट्रीज़ को स्कैन करता है ताकि इमेज डाइजेस्ट्स की तुलना की जा सके और आपको ठीक-ठीक पता चले कि किन वर्कलोड्स के लिए नए वर्ज़न उपलब्ध हैं।
सार्वजनिक स्थिति पृष्ठ
मॉनिटर की गंभीरता को ग्राहकों और टीम के साथियों के लिए सर्वर-सेंट इवेंट्स द्वारा संचालित एक रीयल-टाइम स्टेटस पेज में एकत्रित करता है।
आपको Maintenant को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।