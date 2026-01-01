Coai (चैट नियो) एक ओपन-सोर्स AI एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, और 20+ अन्य लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर्स को एक सिंगल होस्टेड इंटरफ़ेस के पीछे लाता है। यह एक साधारण चैट UI से कहीं आगे है, सब्सक्रिप्शन टियर, प्रति-उपयोगकर्ता टोकन कोटा, API कुंजी जारी करने और उपयोग बिलिंग को जोड़कर — इसे उन टीमों के लिए व्यावहारिक बनाता है जिन्हें अपस्ट्रीम प्रोवाइडर कुंजियों को उजागर किए बिना कई उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित LLM एक्सेस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अपने स्वयं के VPS पर Coai को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस पर पूर्ण नियंत्रण देता है कि कौन से मॉडल उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता टियर कितना उपभोग कर सकता है, और आपका कुल API खर्च कैसा दिखता है — एक प्रबंधित एग्रीगेशन सेवा को प्रति-सीट शुल्क का भुगतान किए बिना।