1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Coai डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड AI एग्रीगेशन प्लेटफ़ॉर्म जो OpenAI, Claude, Gemini, और 20+ प्रोवाइडर को बहु-उपयोगकर्ता प्रबंधन और उपयोग कोटा के साथ एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Coai के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Coai (चैट नियो) एक ओपन-सोर्स AI एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, और 20+ अन्य लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर्स को एक सिंगल होस्टेड इंटरफ़ेस के पीछे लाता है। यह एक साधारण चैट UI से कहीं आगे है, सब्सक्रिप्शन टियर, प्रति-उपयोगकर्ता टोकन कोटा, API कुंजी जारी करने और उपयोग बिलिंग को जोड़कर — इसे उन टीमों के लिए व्यावहारिक बनाता है जिन्हें अपस्ट्रीम प्रोवाइडर कुंजियों को उजागर किए बिना कई उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित LLM एक्सेस प्रदान करने की आवश्यकता है।
अपने स्वयं के VPS पर Coai को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस पर पूर्ण नियंत्रण देता है कि कौन से मॉडल उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता टियर कितना उपभोग कर सकता है, और आपका कुल API खर्च कैसा दिखता है — एक प्रबंधित एग्रीगेशन सेवा को प्रति-सीट शुल्क का भुगतान किए बिना।
Coai की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रदाता एकत्रीकरण
OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, और 20 से अधिक प्रोवाइडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करें और यूज़र्स को एक ही इंटरफ़ेस से उनके बीच स्विच करने की सुविधा दें।
उपयोगकर्ता सदस्यता स्तर
मुफ्त और सशुल्क सदस्यता योजनाओं को प्रति-टियर टोकन कोटा के साथ परिभाषित करें, यह नियंत्रित करते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह सभी कॉन्फ़िगर किए गए प्रदाताओं में कितना उपभोग कर सकता है।
API कुंजी जारी करना
अपने उपयोगकर्ताओं को API कुंजियाँ जारी करें ताकि वे कॉन्फ़िगर किए गए मॉडल को प्रोग्रामेटिक रूप से एक्सेस कर सकें — आपके अपस्ट्रीम प्रदाता क्रेडेंशियल को कभी भी उजागर किए बिना।
उपयोग और बिलिंग ट्रैकिंग
अप्रत्याशित बजट अतिव्यय को रोकने के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य सीमाओं के साथ, वास्तविक समय में प्रति-उपयोगकर्ता टोकन खपत और अनुमानित लागतों की निगरानी करें।
मॉडल मार्केटप्लेस
उपयोगकर्ता एक बिल्ट-इन मॉडल पिकर के माध्यम से सभी कॉन्फ़िगर किए गए प्रोवाइडर्स को खोजते और चुनते हैं, जिसमें फ़ंक्शन कॉलिंग और इमेज जनरेशन के लिए समर्थन शामिल है, जहाँ यह उपलब्ध हो।
आपको Coai को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।