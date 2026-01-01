1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Formbricks डिप्लॉय करें।
इन-ऐप, लिंक, वेबसाइट और ईमेल चैनलों पर लक्षित सर्वेक्षण बनाने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म।
Formbricks के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Formbricks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Formbricks एक ओपन-सोर्स अनुभव प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे Qualtrics और SurveyMonkey के सेल्फ-होस्टेबल विकल्प के रूप में बनाया गया है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीमें इसका उपयोग ऐसे सर्वे बनाने के लिए करती हैं जो यूज़र्स तक ठीक वहीं पहुँचते हैं जहाँ वे हैं — JavaScript SDK के माध्यम से वेब ऐप्लिकेशन्स के अंदर, स्टैंडअलोन लिंक पेजों पर, वेबसाइटों में एम्बेड किए गए, या ईमेल कैंपेन के माध्यम से डिलीवर किए गए। सभी रिस्पॉन्स एक एकीकृत डैशबोर्ड में प्रवाहित होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन और फ़िल्टरिंग इन-बिल्ट होती है।
अपने VPS पर Formbricks को सेल्फ-होस्ट करना आपको हर सर्वे रिस्पॉन्स और ऑडियंस सेगमेंट का पूर्ण स्वामित्व देता है, डेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकाले बिना। डिप्लॉयमेंट के बाद रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल नहीं होते। PostgreSQL और Valkey प्री-कॉन्फ़िगर किए गए हैं और पहले बूट से ही उपयोग के लिए तैयार हैं।
Formbricks की मुख्य विशेषताएं
बहु-चैनल वितरण
उत्तरदाताओं तक ऐप के भीतर JavaScript SDK के माध्यम से, साझा करने योग्य लिंक पेजों पर, वेबसाइटों में एम्बेड करके, या ईमेल के ज़रिए पहुँचें — यह सब एक ही डैशबोर्ड से प्रबंधित होता है।
SDK दर्शक लक्ष्यीकरण
Formbricks SDK के माध्यम से ट्रैक किए गए एट्रिब्यूट्स, कस्टम इवेंट्स या पिछली कार्रवाइयों के आधार पर विशिष्ट उपयोगकर्ता सेगमेंट को सर्वेक्षण दिखाएं।
लॉजिक-ब्रांचिंग एडिटर
एक विज़ुअल नो-कोड एडिटर के माध्यम से कंडीशनल लॉजिक, स्किप रूल्स और विविध इनपुट प्रकारों के साथ मल्टी-स्टेप सर्वे बनाएं।
स्वचालित प्रतिक्रिया रूटिंग
प्रतिक्रियाओं को स्वचालित रूप से Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, या n8n पर भेजें जैसे ही सबमिशन आते हैं।
सबमिशन एनालिटिक्स
डेटा एक्सपोर्ट किए बिना, सीधे डैशबोर्ड में पूर्णता दरें, प्रतिक्रिया सारांश और व्यक्तिगत सबमिशन देखें।
बहु-भाषा सर्वेक्षण
वैश्विक दर्शकों तक पहुँचने के लिए, एक ही सर्वेक्षण कॉन्फ़िगरेशन से एक साथ कई भाषाओं में सर्वेक्षणों को तैनात करें।
आपको Formbricks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।