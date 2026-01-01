Formbricks एक ओपन-सोर्स अनुभव प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे Qualtrics और SurveyMonkey के सेल्फ-होस्टेबल विकल्प के रूप में बनाया गया है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीमें इसका उपयोग ऐसे सर्वे बनाने के लिए करती हैं जो यूज़र्स तक ठीक वहीं पहुँचते हैं जहाँ वे हैं — JavaScript SDK के माध्यम से वेब ऐप्लिकेशन्स के अंदर, स्टैंडअलोन लिंक पेजों पर, वेबसाइटों में एम्बेड किए गए, या ईमेल कैंपेन के माध्यम से डिलीवर किए गए। सभी रिस्पॉन्स एक एकीकृत डैशबोर्ड में प्रवाहित होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन और फ़िल्टरिंग इन-बिल्ट होती है।

अपने VPS पर Formbricks को सेल्फ-होस्ट करना आपको हर सर्वे रिस्पॉन्स और ऑडियंस सेगमेंट का पूर्ण स्वामित्व देता है, डेटा को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकाले बिना। डिप्लॉयमेंट के बाद रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल नहीं होते। PostgreSQL और Valkey प्री-कॉन्फ़िगर किए गए हैं और पहले बूट से ही उपयोग के लिए तैयार हैं।