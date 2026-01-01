1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Shoutrrr डिप्लॉय करें
X, Bluesky, और LinkedIn के लिए ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड सोशल मीडिया शेड्यूलर — एक बार लिखें और हर जगह प्रकाशित करें।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shoutrrr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shoutrrr एक ओपन-सोर्स सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल है जिसे Buffer, Typefully और Hootsuite के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह आपको एक बार पोस्ट लिखने और उसे X (Twitter), Bluesky और LinkedIn पर एक ही डैशबोर्ड से कतारबद्ध करने की सुविधा देता है, जिसमें प्रति-नेटवर्क कैरेक्टर लिमिट हैंडलिंग, OAuth-आधारित अकाउंट कनेक्शन और एक बिल्ट-इन वर्कर शामिल है जो बैकग्राउंड में निर्धारित समय पर पोस्ट प्रकाशित करता है।
अपने VPS पर Shoutrrr को सेल्फ-होस्ट करने से ड्राफ्ट, निर्धारित कतारें और कनेक्टेड सोशल अकाउंट्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, कोई पोस्ट कोटा नहीं, और आपकी कंटेंट रणनीति तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं। डिफ़ॉल्ट SQLite कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल कंटेनर में चलता है, जबकि परसिस्टेंट वॉल्यूम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपलोड और डेटा रीडिप्लॉय के बाद भी सुरक्षित रहें।
Shoutrrr की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-नेटवर्क प्रकाशन
एक बार एक पोस्ट लिखें और इसे X, Bluesky, और LinkedIn पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म की कैरेक्टर सीमाओं और प्रीव्यू रेंडरिंग के साथ एक साथ प्रकाशित करें।
बैकग्राउंड शेड्यूलर
बिल्ट-इन क्यू वर्कर और क्रॉन शेड्यूलर आपकी पोस्ट को निर्धारित समय पर प्रकाशित करते हैं, बिना ब्राउज़र टैब खुला रखे।
OAuth अकाउंट लिंकिंग
X और लिंक्डइन को OAuth 2.0 के ज़रिए और ब्लूस्काई को ऐप पासवर्ड के ज़रिए कनेक्ट करें — क्रेडेंशियल और टोकन आपके अपने डिप्लॉयमेंट के भीतर रहते हैं।
पहले से SQLite
एक ही कंटेनर में SQLite स्टोरेज के साथ आता है — प्रबंधित करने के लिए कोई बाहरी डेटाबेस या कैश नहीं, वैकल्पिक पोस्टग्रेस और रेडिस अपग्रेड के साथ।
एंगेजमेंट मेट्रिक्स
बिल्ट-इन मेट्रिक्स समय के साथ पोस्ट के प्रदर्शन को कैप्चर करते हैं, ताकि आप बाहरी एनालिटिक्स टूल के बिना नेटवर्क की तुलना कर सकें और रणनीति को बेहतर बना सकें।
आपको Shoutrrr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।