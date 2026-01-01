Shoutrrr एक ओपन-सोर्स सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल है जिसे Buffer, Typefully और Hootsuite के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह आपको एक बार पोस्ट लिखने और उसे X (Twitter), Bluesky और LinkedIn पर एक ही डैशबोर्ड से कतारबद्ध करने की सुविधा देता है, जिसमें प्रति-नेटवर्क कैरेक्टर लिमिट हैंडलिंग, OAuth-आधारित अकाउंट कनेक्शन और एक बिल्ट-इन वर्कर शामिल है जो बैकग्राउंड में निर्धारित समय पर पोस्ट प्रकाशित करता है।

अपने VPS पर Shoutrrr को सेल्फ-होस्ट करने से ड्राफ्ट, निर्धारित कतारें और कनेक्टेड सोशल अकाउंट्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, कोई पोस्ट कोटा नहीं, और आपकी कंटेंट रणनीति तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं। डिफ़ॉल्ट SQLite कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल कंटेनर में चलता है, जबकि परसिस्टेंट वॉल्यूम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपलोड और डेटा रीडिप्लॉय के बाद भी सुरक्षित रहें।