Sun-Panel को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कस्टमाइज़ करने योग्य सर्वर और NAS नेविगेशन पैनल, सेल्फ-होस्टर्स के लिए एक साफ होमपेज और ऐप लॉन्चर के साथ।
Sun-Panel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Sun-Panel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sun-Panel एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड होमपेज और नेविगेशन पैनल है जिसे सर्वर और NAS डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको एक सिंगल, खूबसूरती से व्यवस्थित डैशबोर्ड देता है जहाँ आप अपनी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं और सिस्टम स्टेटस को एक नज़र में मॉनिटर कर सकते हैं। सरलता को ध्यान में रखकर बनाया गया, Sun-Panel को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है — यह पूरी तरह से SQLite पर चलता है।
मल्टी-अकाउंट आइसोलेशन, Iconify लाइब्रेरी से कस्टम आइकॉन, इन-पेज मिनी विंडो और पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल CSS और JavaScript के सपोर्ट के साथ, Sun-Panel आपको एक ऐसा होमपेज बनाने देता है जो आपके वर्कफ़्लो के अनुकूल हो। इसे अपने VPS पर डिप्लॉय करें और एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त ब्राउज़र स्टार्ट पेज का आनंद लें जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं।
Sun-Panel की मुख्य विशेषताएं
कई अकाउंट्स का सपोर्ट
विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पृथक खाते बनाएँ, प्रत्येक अपने पैनल लेआउट और एप्लिकेशन शॉर्टकट के साथ।
कोई बाहरी डेटाबेस नहीं
पूरी तरह से बिल्ट-इन SQLite पर चलता है, जिससे डिप्लॉयमेंट सरल रहता है और किसी अतिरिक्त डेटाबेस सेवा के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।
समृद्ध आइकॉन लाइब्रेरी
Iconify आइकन लाइब्रेरी का उपयोग करें ताकि आप अपने ऐप शॉर्टकट को स्वतंत्र रूप से स्टाइल कर सकें, जो हजारों आइकन सेट का समर्थन करती है।
सिस्टम स्टेटस मॉनिटरिंग
सर्वर के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए, अपने पैनल पर सीधे रियल-टाइम CPU, मेमोरी और डिस्क उपयोग देखें।
कस्टम JS और CSS
अपने होमपेज के रूप और व्यवहार को पूरी तरह से कस्टमाइज़ करने के लिए अपना JavaScript और CSS जोड़ें।
इन-पेज मिनी विंडोज
समर्थित सेवाओं को फ्लोटिंग मिनी विंडो में अपने डैशबोर्ड को छोड़े बिना एक सहज वर्कफ़्लो के लिए खोलें।
आपको Sun-Panel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।