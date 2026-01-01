Sun-Panel एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड होमपेज और नेविगेशन पैनल है जिसे सर्वर और NAS डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको एक सिंगल, खूबसूरती से व्यवस्थित डैशबोर्ड देता है जहाँ आप अपनी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं और सिस्टम स्टेटस को एक नज़र में मॉनिटर कर सकते हैं। सरलता को ध्यान में रखकर बनाया गया, Sun-Panel को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है — यह पूरी तरह से SQLite पर चलता है।

मल्टी-अकाउंट आइसोलेशन, Iconify लाइब्रेरी से कस्टम आइकॉन, इन-पेज मिनी विंडो और पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल CSS और JavaScript के सपोर्ट के साथ, Sun-Panel आपको एक ऐसा होमपेज बनाने देता है जो आपके वर्कफ़्लो के अनुकूल हो। इसे अपने VPS पर डिप्लॉय करें और एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त ब्राउज़र स्टार्ट पेज का आनंद लें जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं।