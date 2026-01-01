Komga कॉमिक्स, मांगा, बीडी, मैगज़ीन और ई-बुक्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है। यह CBZ, CBR, EPUB, PDF और अन्य आर्काइव फॉर्मेट्स की आपकी लाइब्रेरी को स्कैन करता है, मेटाडेटा निकालता है, थंबनेल बनाता है, और नेटिव ऐप्स और ई-इंक डिवाइस के लिए OPDS, कोबो सिंक और KOReader सिंक फ़ीड के साथ एक तेज़ वेब रीडर के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध कराता है।

अपने VPS पर Komga को सेल्फ-होस्ट करने से कॉमिक और मांगा फ़ाइलों का कोई भी फ़ोल्डर एक निजी, मोबाइल-फ्रेंडली लाइब्रेरी में बदल जाता है जिसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं — वेब पर, कोबो या KOReader ई-इंक डिवाइस पर, या पैनल्स, चंकी और काईबुक जैसे OPDS-कम्पैटिबल ऐप्स के माध्यम से। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई DRM नहीं है, और कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यह तय नहीं करता कि आपकी लाइब्रेरी में क्या रहेगा।