Komga को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कॉमिक्स, मंगा, पत्रिकाओं और ई-बुक्स के लिए स्व-होस्टेड मीडिया सर्वर, OPDS, कोबो सिंक और कोरीडर सिंक समर्थन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Komga के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Komga कॉमिक्स, मांगा, बीडी, मैगज़ीन और ई-बुक्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है। यह CBZ, CBR, EPUB, PDF और अन्य आर्काइव फॉर्मेट्स की आपकी लाइब्रेरी को स्कैन करता है, मेटाडेटा निकालता है, थंबनेल बनाता है, और नेटिव ऐप्स और ई-इंक डिवाइस के लिए OPDS, कोबो सिंक और KOReader सिंक फ़ीड के साथ एक तेज़ वेब रीडर के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध कराता है।
अपने VPS पर Komga को सेल्फ-होस्ट करने से कॉमिक और मांगा फ़ाइलों का कोई भी फ़ोल्डर एक निजी, मोबाइल-फ्रेंडली लाइब्रेरी में बदल जाता है जिसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं — वेब पर, कोबो या KOReader ई-इंक डिवाइस पर, या पैनल्स, चंकी और काईबुक जैसे OPDS-कम्पैटिबल ऐप्स के माध्यम से। कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं है, कोई DRM नहीं है, और कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यह तय नहीं करता कि आपकी लाइब्रेरी में क्या रहेगा।
Komga की मुख्य विशेषताएं
कॉमिक्स और ई-बुक फॉर्मेट्स
CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB, और PDF को मूल रूप से सपोर्ट करता है, और ComicInfo.xml, EPUB OPF, और ComicRack टैग्स से मेटाडेटा निकालता है।
वेब रीडर पहले से मौजूद
तेज़ और रिस्पॉन्सिव वेब रीडर, जिसमें डबल-पेज मोड, फिट-टू-विड्थ और फिट-टू-हाइट लेआउट हैं, और डिवाइसों में रीडिंग प्रोग्रेस सिंक होती है।
OPDS फीड्स
OPDS v1 और v2 एंडपॉइंट्स Komga को Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader जैसे नेटिव रीडर्स और दर्जनों अन्य के साथ तुरंत संगत बनाते हैं।
कोबो और KOReader सिंक
नेटिव कोबो सिंक और कोरीडर सिंक सपोर्ट, ई-इंक डिवाइस पर नई सामग्री भेजता है और बिना मैन्युअल रूप से फ़ाइलों को साइडलोड किए पढ़ने की स्थिति को याद रखता है।
स्वचालित लाइब्रेरी स्कैन
लाइव फ़ाइलसिस्टम निगरानी और निर्धारित स्कैन लाइब्रेरी को सिंक में रखते हैं, जैसे ही आप डेटा फ़ोल्डर में नई कॉमिक और ई-बुक फ़ाइलें डालते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता और साझाकरण
प्रति-उपयोगकर्ता लाइब्रेरीज़, आयु प्रतिबंध और केवल-पढ़ने योग्य साझाकरण भूमिकाएँ परिवारों या पठन समूहों को एक-दूसरे के काम में बाधा डाले बिना एक सर्वर साझा करने की अनुमति देती हैं।
आपको Komga को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।