pgBackWeb एक ओपन-सोर्स PostgreSQL बैकअप मैनेजर है जो कई डेटाबेस और स्टोरेज डेस्टिनेशन पर बैकअप जॉब्स को शेड्यूल करने, चलाने और मॉनिटर करने के लिए एक वेब इंटरफेस प्रदान करता है। कमांड-लाइन टूल्स के विपरीत, जिन्हें शेल स्क्रिप्टिंग नॉलेज की आवश्यकता होती है, pgBackWeb आपको शेड्यूल, रिटेंशन पॉलिसीज़ और स्टोरेज डेस्टिनेशन को पूरी तरह से एक ब्राउज़र के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने देता है।

अपने खुद के VPS पर pgBackWeb को सेल्फ-होस्टिंग करना आपकी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन और डेटाबेस क्रेडेंशियल को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। आपके द्वारा प्रदान की गई कुंजी का उपयोग करके सभी स्टोर किए गए क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड होते हैं, और बैकअप आपके स्वामित्व वाले स्टोरेज में आते हैं — चाहे वह लोकल डिस्क हो या आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया S3-कम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो।