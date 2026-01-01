1-क्लिक इंस्टॉलेशन में pgBackWeb डिप्लॉय करें।
कई डेटाबेस और स्टोरेज डेस्टिनेशन पर PostgreSQL बैकअप की शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग के लिए ओपन-सोर्स वेब इंटरफेस।
pgBackWeb के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप pgBackWeb के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
pgBackWeb एक ओपन-सोर्स PostgreSQL बैकअप मैनेजर है जो कई डेटाबेस और स्टोरेज डेस्टिनेशन पर बैकअप जॉब्स को शेड्यूल करने, चलाने और मॉनिटर करने के लिए एक वेब इंटरफेस प्रदान करता है। कमांड-लाइन टूल्स के विपरीत, जिन्हें शेल स्क्रिप्टिंग नॉलेज की आवश्यकता होती है, pgBackWeb आपको शेड्यूल, रिटेंशन पॉलिसीज़ और स्टोरेज डेस्टिनेशन को पूरी तरह से एक ब्राउज़र के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने देता है।
अपने खुद के VPS पर pgBackWeb को सेल्फ-होस्टिंग करना आपकी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन और डेटाबेस क्रेडेंशियल को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है। आपके द्वारा प्रदान की गई कुंजी का उपयोग करके सभी स्टोर किए गए क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड होते हैं, और बैकअप आपके स्वामित्व वाले स्टोरेज में आते हैं — चाहे वह लोकल डिस्क हो या आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया S3-कम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो।
pgBackWeb की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-डेटाबेस समर्थन
एक ही डैशबोर्ड से कई PostgreSQL डेटाबेस को कनेक्ट करें और उनके बैकअप शेड्यूल करें, बिना प्रत्येक डेटाबेस के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों के।
S3-संगत स्टोरेज
लोकल स्टोरेज के साथ-साथ, AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, या किसी भी S3-कम्पैटिबल एंडपॉइंट पर बैकअप आर्काइव भेजें।
अनुसूचित बैकअप कार्य
कॉन्फ़िगर करने योग्य रिटेंशन नीतियों के साथ आवर्ती बैकअप शेड्यूल निर्धारित करें ताकि पुराने आर्काइव को स्वचालित रूप से हटाया जा सके और स्टोरेज लागत को नियंत्रित किया जा सके।
एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल
सभी डेटाबेस पासवर्ड और स्टोरेज एक्सेस कीज़ रेस्ट पर एक प्राइवेट की का उपयोग करके एन्क्रिप्टेड होते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं — कभी भी प्लेनटेक्स्ट में संग्रहीत नहीं होते हैं।
बैकअप इतिहास ट्रैकिंग
प्रत्येक बैकअप रन को उसकी स्थिति, अवधि और फ़ाइल आकार के साथ लॉग किया जाता है, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कोई कार्य कब विफल होता है।
आपको pgBackWeb को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।