ChiefOnboarding को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कर्मचारी ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जो नए कर्मचारियों के लिए एचआर वर्कफ़्लो और स्लैक इंटीग्रेशन को स्वचालित करता है।
ChiefOnboarding के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ChiefOnboarding के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ChiefOnboarding एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कर्मचारी ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है जो HR टीमों और प्रबंधकों को नए कर्मचारी की पूरी यात्रा को स्वचालित करने में मदद करता है — प्री-बोर्डिंग चेकलिस्ट से लेकर अकाउंट प्रोविजनिंग और कार्य असाइनमेंट तक। नए कर्मचारी वेब पोर्टल के माध्यम से या सीधे स्लैक बॉट के ज़रिए अपनी ऑनबोर्डिंग पूरी कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया स्वाभाविक लगती है, चाहे वे कहीं भी काम करते हों।
अपने VPS पर ChiefOnboarding को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील कर्मचारी डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। यह कई भाषाओं और टाइमज़ोन का समर्थन करता है, जिससे यह वितरित और अंतरराष्ट्रीय टीमों के लिए व्यावहारिक हो जाता है।
ChiefOnboarding की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित कार्यप्रवाह
ऑनबोर्डिंग के चरणों और कॉन्फ़िगर करने योग्य समय-सीमाओं के आधार पर कार्यों, रिमाइंडर और खाता प्रोविजनिंग को स्वचालित रूप से ट्रिगर करें।
स्लैक बॉट इंटीग्रेशन
नए कर्मचारी किसी अलग वेब पोर्टल पर स्विच किए बिना सीधे Slack के भीतर कार्य पूरे कर सकते हैं और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
पूर्व-बोर्डिंग अनुक्रम
पहले दिन से पहले स्वचालित प्री-बोर्डिंग चेकलिस्ट और स्वागत संचार के साथ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करें।
बहु-भाषा समर्थन
वितरित और अंतर्राष्ट्रीय टीमों को कई भाषाओं के लिए अंतर्निहित समर्थन और समय क्षेत्र-जागरूक शेड्यूलिंग के साथ सेवा प्रदान करें।
कार्य और संसाधन ट्रैकिंग
कार्य सौंपें, दस्तावेज़ साझा करें, और एक ही डैशबोर्ड से पूरी ऑनबोर्डिंग यात्रा के दौरान उनकी पूर्णता की निगरानी करें।
आपको ChiefOnboarding को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।