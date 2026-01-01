ChiefOnboarding एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कर्मचारी ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है जो HR टीमों और प्रबंधकों को नए कर्मचारी की पूरी यात्रा को स्वचालित करने में मदद करता है — प्री-बोर्डिंग चेकलिस्ट से लेकर अकाउंट प्रोविजनिंग और कार्य असाइनमेंट तक। नए कर्मचारी वेब पोर्टल के माध्यम से या सीधे स्लैक बॉट के ज़रिए अपनी ऑनबोर्डिंग पूरी कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया स्वाभाविक लगती है, चाहे वे कहीं भी काम करते हों।

अपने VPS पर ChiefOnboarding को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील कर्मचारी डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। यह कई भाषाओं और टाइमज़ोन का समर्थन करता है, जिससे यह वितरित और अंतरराष्ट्रीय टीमों के लिए व्यावहारिक हो जाता है।