Grafana Loki को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
क्षैतिज रूप से स्केलेबल लॉग एग्रीगेशन सिस्टम जो प्रोमेथियस से प्रेरित है, जिसे पूर्ण टेक्स्ट के बजाय लेबलों की लागत-कुशल इंडेक्सिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grafana Loki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grafana Loki एक ओपन-सोर्स लॉग एग्रीगेशन सिस्टम है जिसे Grafana Labs द्वारा बनाया गया है जो लॉग्स के लिए Prometheus का दृष्टिकोण अपनाता है — यह प्रति स्ट्रीम केवल मेटाडेटा लेबलों के एक छोटे सेट को इंडेक्स करता है बजाय पूरे लॉग कंटेंट के, जिससे स्टोरेज लागत और ऑपरेशनल ओवरहेड पारंपरिक लॉग डेटाबेस की तुलना में काफी कम रहते हैं। लॉग्स को Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, या Vector जैसे एजेंटों द्वारा पुश किया जाता है और LogQL के साथ क्वेरी किया जाता है।
यह टेम्पलेट Loki को Grafana के साथ बंडल करता है जिसे UI के रूप में प्री-कॉन्फ़िगर किया गया है और Loki को डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स के रूप में प्री-प्रोविजन करता है, ताकि स्टैक के चालू होते ही लॉग्स एक्सप्लोर व्यू में खोजे जा सकें। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील एप्लिकेशन और ऑडिट लॉग्स को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-GB इनजेशन शुल्क के।
Grafana Loki की मुख्य विशेषताएं
लेबल-आधारित इंडेक्सिंग
Loki पूरे पेलोड के बजाय प्रति लॉग स्ट्रीम केवल कुछ मेटाडेटा लेबल को इंडेक्स करता है, जिससे Elasticsearch-शैली के इंजनों की तुलना में स्टोरेज और मेमोरी लागत कम हो जाती है।
LogQL क्वेरी भाषा
PromQL-प्रेरित सिंटैक्स के साथ लॉग्स को क्वेरी करें जो फ़िल्टरिंग, पार्सिंग और मेट्रिक एक्सट्रैक्शन का समर्थन करता है, ताकि आप सीधे लॉग लाइनों से त्रुटि दरों और लेटेंसी को ग्राफ़ कर सकें।
बंडल्ड Grafana UI
शामिल ग्राफाना इंस्टेंस लोकी के साथ डेटा स्रोत के रूप में पहले से कॉन्फ़िगर किया गया है, जो एक्सप्लोर व्यू, डैशबोर्ड और एकीकृत अलर्टिंग के लिए पहले दिन से तैयार है।
बहु-एजेंट अंतर्ग्रहण
Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, और Loki push API का उपयोग करने वाले किसी भी क्लाइंट से लॉग स्वीकार करें ताकि आपके पूरे स्टैक में लचीला संग्रह हो सके।
एकीकृत अलर्टिंग
ग्राफाना के माध्यम से लॉगक्यूएल-आधारित अलर्ट नियम परिभाषित करें और अपनी मौजूदा मीट्रिक अलर्ट के साथ-साथ स्लैक, पेजरड्यूटी, ईमेल और वेबहुक्स पर सूचनाएं रूट करें।
फाइलसिस्टम-समर्थित स्टोरेज
डिफ़ॉल्ट सिंगल-बाइनरी मोड चंक और TSDB इंडेक्स को डिस्क पर एक डॉकर वॉल्यूम में स्थायी करता है, जिसमें शुरू करने के लिए किसी बाहरी ऑब्जेक्ट स्टोर की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको Grafana Loki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।