Grafana Loki एक ओपन-सोर्स लॉग एग्रीगेशन सिस्टम है जिसे Grafana Labs द्वारा बनाया गया है जो लॉग्स के लिए Prometheus का दृष्टिकोण अपनाता है — यह प्रति स्ट्रीम केवल मेटाडेटा लेबलों के एक छोटे सेट को इंडेक्स करता है बजाय पूरे लॉग कंटेंट के, जिससे स्टोरेज लागत और ऑपरेशनल ओवरहेड पारंपरिक लॉग डेटाबेस की तुलना में काफी कम रहते हैं। लॉग्स को Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, या Vector जैसे एजेंटों द्वारा पुश किया जाता है और LogQL के साथ क्वेरी किया जाता है।

यह टेम्पलेट Loki को Grafana के साथ बंडल करता है जिसे UI के रूप में प्री-कॉन्फ़िगर किया गया है और Loki को डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स के रूप में प्री-प्रोविजन करता है, ताकि स्टैक के चालू होते ही लॉग्स एक्सप्लोर व्यू में खोजे जा सकें। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील एप्लिकेशन और ऑडिट लॉग्स को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-GB इनजेशन शुल्क के।