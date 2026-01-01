Locust एक ओपन-सोर्स पायथन-आधारित लोड टेस्टिंग टूल है जो इंजीनियरिंग टीमों को सादे पायथन कोड में उपयोगकर्ता व्यवहार को परिभाषित करने और किसी भी HTTP या कस्टम-प्रोटोकॉल लक्ष्य के खिलाफ लाखों एक साथ अनुरोधों को फिर से चलाने की सुविधा देता है। जीयूआई-फर्स्ट टूल के विपरीत, Locust परिदृश्य वर्जन-नियंत्रित स्क्रिप्ट होते हैं, जो परीक्षणों को समीक्षा करना, पैरामीटराइज़ करना और सीआई/सीडी पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान बनाता है।

बिल्ट-इन वेब यूआई परीक्षणों के चलने के दौरान लाइव थ्रूपुट, प्रतिक्रिया समय प्रतिशत और त्रुटि दरें दिखाता है, और आपको बिना रीस्टार्ट किए वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं को बढ़ाने या घटाने की सुविधा देता है। अपने वीपीएस पर Locust को सेल्फ-होस्ट करना टेस्ट ट्रैफिक और क्रेडेंशियल को थर्ड-पार्टी SaaS इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखता है और कृत्रिम नेटवर्क विलंबता को कम करने के लिए आपको लोड जनरेटर को लक्ष्य सिस्टम के करीब सह-स्थापित करने की सुविधा देता है।