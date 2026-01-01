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एक स्क्रिप्टेबल पायथन लोड टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो रीयल-टाइम वेब डैशबोर्ड के साथ समवर्ती उपयोगकर्ताओं का अनुकरण करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Locust के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Locust एक ओपन-सोर्स पायथन-आधारित लोड टेस्टिंग टूल है जो इंजीनियरिंग टीमों को सादे पायथन कोड में उपयोगकर्ता व्यवहार को परिभाषित करने और किसी भी HTTP या कस्टम-प्रोटोकॉल लक्ष्य के खिलाफ लाखों एक साथ अनुरोधों को फिर से चलाने की सुविधा देता है। जीयूआई-फर्स्ट टूल के विपरीत, Locust परिदृश्य वर्जन-नियंत्रित स्क्रिप्ट होते हैं, जो परीक्षणों को समीक्षा करना, पैरामीटराइज़ करना और सीआई/सीडी पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान बनाता है।
बिल्ट-इन वेब यूआई परीक्षणों के चलने के दौरान लाइव थ्रूपुट, प्रतिक्रिया समय प्रतिशत और त्रुटि दरें दिखाता है, और आपको बिना रीस्टार्ट किए वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं को बढ़ाने या घटाने की सुविधा देता है। अपने वीपीएस पर Locust को सेल्फ-होस्ट करना टेस्ट ट्रैफिक और क्रेडेंशियल को थर्ड-पार्टी SaaS इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखता है और कृत्रिम नेटवर्क विलंबता को कम करने के लिए आपको लोड जनरेटर को लक्ष्य सिस्टम के करीब सह-स्थापित करने की सुविधा देता है।
Locust की मुख्य विशेषताएं
पायथन लोकस्टफाइल्स
टेस्ट सिनेरियो को सामान्य पायथन क्लासेस के रूप में लिखें, जिसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और थर्ड-पार्टी पैकेजेस तक पूरी पहुँच हो, जो वर्जन कंट्रोल और CI इंटीग्रेशन को सक्षम करता है।
रियल-टाइम वेब डैशबोर्ड
अपने ब्राउज़र में प्रति सेकंड अनुरोधों, प्रतिक्रिया समय प्रतिशत और विफलता दरों की लाइव निगरानी करें, और परीक्षण को रोके बिना समवर्ती उपयोगकर्ता गणनाओं को समायोजित करें।
वितरित लोड जेनरेशन
कई मशीनों से लोड को समन्वित करने के लिए वर्कर नोड्स जोड़ें, जिससे केंद्रीय रूप से एकत्र किए गए समग्र आँकड़ों के साथ लाखों समवर्ती उपयोगकर्ताओं तक स्केल किया जा सके।
कोई भी प्रोटोकॉल सहायता
बेस यूजर क्लास को किसी भी Python लाइब्रेरी के साथ एक्सटेंड करके REST APIs, WebSockets, gRPC, और कस्टम TCP प्रोटोकॉल का परीक्षण करें।
हेडलेस CI मोड
अपनी पाइपलाइन में डिप्लॉयमेंट को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए, विफलता दरों और विलंबता पर कॉन्फ़िगर करने योग्य पास/फेल थ्रेशोल्ड के साथ गैर-इंटरैक्टिव रूप से परीक्षण चलाएं।
आपको Locust को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।