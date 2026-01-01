Prometheus आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐप्लिकेशंस से टाइम-सीरीज़ मैट्रिक्स को पुल-आधारित HTTP मॉडल के माध्यम से इकट्ठा करता है, उन्हें एक कुशल लोकल TSDB में स्टोर करता है, और PromQL को उजागर करता है — किसी भी मीट्रिक पर स्लाइसिंग, एग्रीगेटिंग और अलर्टिंग के लिए एक शक्तिशाली क्वेरी लैंग्वेज। Kubernetes के साथ CNCF से ग्रेजुएटेड, यह GitLab, DigitalOcean और Uber जैसी कंपनियों में DevOps टीमों द्वारा चुना गया मॉनिटरिंग फाउंडेशन है।

अपने खुद के VPS पर Prometheus चलाने से आपको एक निश्चित लागत पर असीमित मैट्रिक्स इनजेस्शन मिलता है, स्क्रैप इंटरवल और रिटेंशन पीरियड पर पूरा नियंत्रण मिलता है, और Grafana, Alertmanager, और सैकड़ों कम्युनिटी एक्सपोर्टर्स के साथ नेटिव इंटीग्रेशन मिलता है — प्रति-मीट्रिक क्लाउड शुल्क या डेटा सैंपलिंग प्रतिबंधों के बिना।