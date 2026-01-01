एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Vane डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित एआई उत्तर इंजन जो आपके अपने हार्डवेयर पर स्थानीय एलएलएम या क्लाउड प्रदाताओं का उपयोग करके उद्धृत उत्तर प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vane के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
वेन एक ओपन-सोर्स AI-संचालित उत्तर इंजन है जो पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। यह SearXNG-आधारित मेटासर्च बैकएंड को आपकी पसंद के बड़े भाषा मॉडल — स्थानीय ओलामा मॉडल या OpenAI, एंथ्रोपिक क्लाउड, गूगल जेमिनी और ग्रोक जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स — के साथ जोड़ता है ताकि उद्धृत वेब स्रोतों द्वारा समर्थित सटीक उत्तरों को संश्लेषित किया जा सके।
वेन को सेल्फ-होस्ट करने से हर सर्च क्वेरी और डॉक्यूमेंट अपलोड आपके VPS पर रहता है। कोई थर्ड-पार्टी क्वेरी लॉगिंग नहीं है, कोई प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन नहीं है, और कोई अपारदर्शी रैंकिंग नहीं है — आप सर्च सोर्स, मॉडल और प्राइवेसी का वह स्तर चुनते हैं जो आपके रिसर्च करने के तरीके के अनुकूल हो।
Vane की मुख्य विशेषताएं
उद्धृत एआई उत्तर
प्रत्येक प्रतिक्रिया अंतर्निहित स्रोतों से जुड़ी होती है, जिससे आप दावों को सत्यापित कर सकते हैं और जेनरेट की गई सामग्री पर आँख बंद करके भरोसा किए बिना गहराई से जान सकते हैं।
स्थानीय और क्लाउड LLMs
ओलामा के माध्यम से स्थानीय रूप से ओपन-सोर्स मॉडल चलाएँ, या OpenAI, Anthropic, Google Gemini, और Groq को एक ही वेब इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।
बंडल्ड SearXNG
यह एक SearXNG मेटासर्च इंस्टेंस के साथ आता है, जिससे क्वेरीज़ को कई इंजनों से एकत्रित किया जाता है और उन्हें कमर्शियल ट्रैकर्स के सामने उजागर नहीं किया जाता है।
गति और गुणवत्ता मोड
कठिन सवालों पर गहन, मल्टी-स्टेप रिसर्च के लिए रिस्पॉन्स टाइम को एडजस्ट करने हेतु स्पीड, बैलेंस्ड और क्वालिटी मोड के बीच स्विच करें।
फ़ाइल अपलोड और खोज
अपने दस्तावेज़ों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए पीडीएफ, टेक्स्ट फ़ाइलें और इमेज अपलोड करें, या ट्रेंडिंग सामग्री के लिए डिस्कवर फ़ीड ब्राउज़ करें।
अपने VPS पर हिस्ट्री खोजें
सभी क्वेरीज़, अपलोड की गई फ़ाइलें और चैट हिस्ट्री आपके सर्वर पर एक स्थायी वॉल्यूम में रहती हैं — इन्हें कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड से सिंक नहीं किया जाता है।
आपको Vane को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।