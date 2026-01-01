वेन एक ओपन-सोर्स AI-संचालित उत्तर इंजन है जो पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। यह SearXNG-आधारित मेटासर्च बैकएंड को आपकी पसंद के बड़े भाषा मॉडल — स्थानीय ओलामा मॉडल या OpenAI, एंथ्रोपिक क्लाउड, गूगल जेमिनी और ग्रोक जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स — के साथ जोड़ता है ताकि उद्धृत वेब स्रोतों द्वारा समर्थित सटीक उत्तरों को संश्लेषित किया जा सके।

वेन को सेल्फ-होस्ट करने से हर सर्च क्वेरी और डॉक्यूमेंट अपलोड आपके VPS पर रहता है। कोई थर्ड-पार्टी क्वेरी लॉगिंग नहीं है, कोई प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन नहीं है, और कोई अपारदर्शी रैंकिंग नहीं है — आप सर्च सोर्स, मॉडल और प्राइवेसी का वह स्तर चुनते हैं जो आपके रिसर्च करने के तरीके के अनुकूल हो।