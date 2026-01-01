nopCommerce दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला .NET-आधारित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस पर हजारों व्यवसायों द्वारा हर आकार के ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए भरोसा किया जाता है। ASP.NET Core पर निर्मित, यह उत्पादों, ऑर्डर, ग्राहकों, छूट और शिपिंग के प्रबंधन के लिए एक सुविधा-संपन्न एडमिन पैनल प्रदान करता है, और PostgreSQL, MySQL, और Microsoft SQL Server को तुरंत सपोर्ट करता है।

प्लेटफॉर्म का ओपन आर्किटेक्चर nopCommerce मार्केटप्लेस से हजारों प्लगइन्स और थीम्स को सपोर्ट करता है, जिससे व्यापारी कोर कोड को संशोधित किए बिना अपने स्टोर का विस्तार कर सकते हैं। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है शून्य लेनदेन शुल्क, ग्राहक डेटा पर पूर्ण नियंत्रण, और राजस्व की मात्रा की परवाह किए बिना कोई प्रति-बिक्री शुल्क नहीं।