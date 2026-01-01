1-क्लिक इंस्टॉलेशन में nopCommerce डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ASP.NET ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जो पूर्ण-विशेषताओं वाले एडमिन पैनल और 1,700 से अधिक मार्केटप्लेस एक्सटेंशन के साथ हजारों ऑनलाइन स्टोर को संचालित करता है।
nopCommerce के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप nopCommerce के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
nopCommerce दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला .NET-आधारित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस पर हजारों व्यवसायों द्वारा हर आकार के ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए भरोसा किया जाता है। ASP.NET Core पर निर्मित, यह उत्पादों, ऑर्डर, ग्राहकों, छूट और शिपिंग के प्रबंधन के लिए एक सुविधा-संपन्न एडमिन पैनल प्रदान करता है, और PostgreSQL, MySQL, और Microsoft SQL Server को तुरंत सपोर्ट करता है।
प्लेटफॉर्म का ओपन आर्किटेक्चर nopCommerce मार्केटप्लेस से हजारों प्लगइन्स और थीम्स को सपोर्ट करता है, जिससे व्यापारी कोर कोड को संशोधित किए बिना अपने स्टोर का विस्तार कर सकते हैं। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है शून्य लेनदेन शुल्क, ग्राहक डेटा पर पूर्ण नियंत्रण, और राजस्व की मात्रा की परवाह किए बिना कोई प्रति-बिक्री शुल्क नहीं।
nopCommerce की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण एडमिन पैनल
एक ही व्यापक एडमिन डैशबोर्ड से उत्पादों, श्रेणियों, ऑर्डर, ग्राहकों, छूट और शिपिंग नियमों को प्रबंधित करें।
बहु-स्टोर समर्थन
एक ही nopCommerce इंस्टॉलेशन से कई स्वतंत्र स्टोरफ्रंट चलाएं, प्रत्येक अपने कैटलॉग, मूल्य निर्धारण और थीम के साथ।
मार्केटप्लेस प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
अपने स्टोर को पेमेंट गेटवे, शिपिंग कैरियर, ईआरपी इंटीग्रेशन और 1,700+ मार्केटप्लेस एक्सटेंशन से कस्टम थीम के साथ बढ़ाएँ।
अंतरराष्ट्रीय बिक्री
अंतर्निहित बहु-मुद्रा, बहु-भाषा और कर प्रबंधन किसी भी देश में ग्राहकों को बेचना आसान बनाता है।
SEO और मार्केटिंग टूल्स
अंतर्निहित SEO सुविधाएँ, छोड़ी गई कार्ट की रिकवरी, लॉयल्टी पॉइंट्स और प्रमोशनल प्राइसिंग टूल्स ट्रैफ़िक बढ़ाते हैं और बार-बार खरीदारी को बढ़ावा देते हैं।
आपको nopCommerce को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।