Polaris एक ओपन-सोर्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर है जिसे Rust में लिखा गया है, जिसे न्यूनतम हार्डवेयर के साथ किसी भी ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस से एक व्यक्तिगत म्यूजिक लाइब्रेरी को उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। Rust कोर मेमोरी उपयोग और CPU लोड को इतना कम रखता है कि यह एंट्री-लेवल VPS प्लान्स पर आराम से चल सके, जबकि FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, और AIFF फॉर्मेट्स में हजारों ट्रैक्स वाली लाइब्रेरीज़ को आराम से इंडेक्स कर सके।

Polaris को सेल्फ-होस्ट करने से हर एल्बम, रिप और Bandcamp डाउनलोड आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी मासिक शुल्क, बिना कैटलॉग टर्नओवर, और बिना किसी सुनने के डेटा को तीसरे पक्ष को बेचे। वेब UI खोलने वाला पहला व्यक्ति एक छोटा सेटअप विज़ार्ड पूरा करता है जो लाइब्रेरी पाथ को एक एडमिन अकाउंट के साथ जोड़ता है, ताकि प्रारंभिक क्रेडेंशियल कभी भी लॉग्स या डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट में दिखाई न दें।