1-क्लिक इंस्टॉलेशन में पोलारिस डिप्लॉय करें।
हल्का रस्ट-पावर्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर जो आपके व्यक्तिगत संग्रह को आपके स्वामित्व वाले हर डिवाइस पर रखता है।
Polaris के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Polaris के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Polaris एक ओपन-सोर्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर है जिसे Rust में लिखा गया है, जिसे न्यूनतम हार्डवेयर के साथ किसी भी ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस से एक व्यक्तिगत म्यूजिक लाइब्रेरी को उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। Rust कोर मेमोरी उपयोग और CPU लोड को इतना कम रखता है कि यह एंट्री-लेवल VPS प्लान्स पर आराम से चल सके, जबकि FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, और AIFF फॉर्मेट्स में हजारों ट्रैक्स वाली लाइब्रेरीज़ को आराम से इंडेक्स कर सके।
Polaris को सेल्फ-होस्ट करने से हर एल्बम, रिप और Bandcamp डाउनलोड आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी मासिक शुल्क, बिना कैटलॉग टर्नओवर, और बिना किसी सुनने के डेटा को तीसरे पक्ष को बेचे। वेब UI खोलने वाला पहला व्यक्ति एक छोटा सेटअप विज़ार्ड पूरा करता है जो लाइब्रेरी पाथ को एक एडमिन अकाउंट के साथ जोड़ता है, ताकि प्रारंभिक क्रेडेंशियल कभी भी लॉग्स या डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट में दिखाई न दें।
Polaris की मुख्य विशेषताएं
रस्ट प्रदर्शन
नेटिव रस्ट इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी और CPU उपयोग को कम रखता है ताकि एक बड़ी लाइब्रेरी सबसे छोटे VPS प्लान पर भी सुचारू रूप से स्ट्रीम हो सके।
लॉसलेस फॉर्मेट समर्थन
FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, और AIFF को आपके मास्टर्स की बिना किसी जबरन री-एनकोडिंग के मूल गुणवत्ता पर स्ट्रीम करता है।
पहली बार सेटअप विज़ार्ड
एक निर्देशित वेलकम फ्लो पहली बार लोड होने पर आपके संगीत फ़ोल्डर को एक एडमिन अकाउंट के साथ जोड़ता है, जिसमें इमेज में कोई हार्डकोडेड डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल नहीं होते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता प्लेलिस्ट
प्रत्येक घर के सदस्य को एक साझा सर्वर पर लाइब्रेरी को आपस में मिलाए बिना अपना खाता, प्लेलिस्ट और सुनने का इतिहास मिलता है।
Subsonic-संगत API
एक Subsonic-संगत API प्रदान करता है ताकि दर्जनों सामुदायिक iOS, Android, और डेस्कटॉप क्लाइंट किसी प्रोप्राइटरी ऐप के बिना कनेक्ट कर सकें।
ब्राउज़र-आधारित एडमिन
पूरी कॉन्फ़िगरेशन — उपयोगकर्ता, माउंट पॉइंट, DDNS, एल्बम आर्ट नियम — वेब UI से कंटेनर में शेलिंग किए बिना संपादन योग्य है।
आपको Polaris को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।