ग्रिमरी एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड बुक कलेक्शन मैनेजर है जो बिखरी हुई डिजिटल फ़ाइलों को एक खूबसूरती से व्यवस्थित लाइब्रेरी में बदल देता है। यह ई-बुक्स (EPUB, MOBI, AZW), PDF, कॉमिक्स (CBZ, CBR), और ऑडियोबुक्स (M4B, MP3) को सपोर्ट करता है, और फ़ाइलें जोड़ते ही Google Books, Open Library, और Amazon से शीर्षक, कवर, विवरण और शैलियों को स्वचालित रूप से प्राप्त करता है।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से स्टोरेज कोटा, प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन और कमर्शियल ई-बुक सेवाओं में आम कंटेंट मॉनिटरिंग समाप्त हो जाती है। आपकी पूरी लाइब्रेरी — पढ़ने की प्रगति, हाइलाइट्स और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स के साथ — आपके अपने हार्डवेयर पर रहती है, जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है या OPDS के माध्यम से कोबो ई-रीडर्स के साथ सिंक किया जा सकता है।