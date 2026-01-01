1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Grimmory डिप्लॉय करें।
ई-बुक्स, कॉमिक्स और ऑडियोबुक्स के लिए सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजर, स्वचालित मेटाडेटा और बिल्ट-इन रीडर के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grimmory के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ग्रिमरी एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड बुक कलेक्शन मैनेजर है जो बिखरी हुई डिजिटल फ़ाइलों को एक खूबसूरती से व्यवस्थित लाइब्रेरी में बदल देता है। यह ई-बुक्स (EPUB, MOBI, AZW), PDF, कॉमिक्स (CBZ, CBR), और ऑडियोबुक्स (M4B, MP3) को सपोर्ट करता है, और फ़ाइलें जोड़ते ही Google Books, Open Library, और Amazon से शीर्षक, कवर, विवरण और शैलियों को स्वचालित रूप से प्राप्त करता है।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से स्टोरेज कोटा, प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन और कमर्शियल ई-बुक सेवाओं में आम कंटेंट मॉनिटरिंग समाप्त हो जाती है। आपकी पूरी लाइब्रेरी — पढ़ने की प्रगति, हाइलाइट्स और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स के साथ — आपके अपने हार्डवेयर पर रहती है, जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है या OPDS के माध्यम से कोबो ई-रीडर्स के साथ सिंक किया जा सकता है।
Grimmory की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित मेटाडेटा संवर्धन
कवर आर्ट, लेखक का विवरण, विवरण और शैलियाँ Google Books, Open Library और Amazon से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं जब किताबें आयात की जाती हैं।
अंतर्निहित मल्टी-फॉर्मेट रीडर
कस्टमाइज़ेबल थीम, फ़ॉन्ट आकार और पढ़ने की प्रगति ट्रैकिंग के साथ सीधे ब्राउज़र में EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ, और CBR फ़ाइलों को पढ़ें।
Kobo और OPDS सिंक
समर्पित डिवाइसों पर निर्बाध ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए अपनी लाइब्रेरी और पढ़ने की स्थिति को कोबो ई-रीडर्स और किसी भी OPDS-संगत ऐप से सिंक करें।
बुकड्रॉप ऑटो-इंपोर्ट
नई फ़ाइलों को एक वॉच किए गए फ़ोल्डर में डालें और ग्रिमरी उन्हें स्वचालित रूप से इम्पोर्ट करता है — किसी मैन्युअल अपलोड या मेटाडेटा एंट्री की आवश्यकता नहीं है।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
अलग-अलग पढ़ने के इतिहास और अनुमति स्तरों के साथ व्यक्तिगत खाते बनाएँ, जिससे ग्रिममोरी एक ही लाइब्रेरी साझा करने वाले परिवारों और पढ़ने वाले समूहों के लिए आदर्श बन जाता है।
आपको Grimmory को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।