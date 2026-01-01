एंसिबल प्लेबुक, टेराफॉर्म प्लान, बैश स्क्रिप्ट और पुलुमी स्टैक रन करने के लिए आधुनिक वेब UI।
Semaphore के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Semaphore के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Semaphore एक आधुनिक ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है जो DevOps ऑटोमेशन टूल्स को मैनेज और रन करने के लिए है। यह कमांड-लाइन ऐक्सेस की आवश्यकता के बिना Ansible प्लेबुक्स, Terraform प्लान्स, OpenTofu कॉन्फ़िगरेशन, Bash स्क्रिप्ट्स और Pulumi स्टैक्स को एग्ज़िक्यूट करने के लिए एक क्लीन डैशबोर्ड प्रदान करता है। टीमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए ब्राउज़र के माध्यम से इन्वेंट्रीज़, क्रेडेंशियल्स और एग्ज़िक्यूशन हिस्ट्री को मैनेज कर सकती हैं।
अपने VPS पर Semaphore को सेल्फ-होस्ट करने से ऑडिट ट्रेल्स, शेड्यूल्ड रन और टीम ऐक्सेस कंट्रोल के साथ सभी ऑटोमेशन एग्ज़िक्यूशन केंद्रीकृत हो जाते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और डिप्लॉयमेंट के दौरान आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ फर्स्ट लॉन्च पर स्वचालित रूप से बनाया गया एक एडमिन अकाउंट शामिल है।
Semaphore की मुख्य विशेषताएं
Ansible प्लेबुक रनर
इन्वेंट्री प्रबंधन, वेरिएबल इंजेक्शन और रीयल-टाइम आउटपुट स्ट्रीमिंग के साथ वेब UI से Ansible प्लेबुक चलाएं।
बहु-उपकरण समर्थन
एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से Ansible के साथ-साथ Terraform, OpenTofu, Pulumi, और Bash स्क्रिप्ट्स चलाएँ।
अनुसूचित निष्पादन
क्रॉन एक्सप्रेशंस के साथ ऑटोमेशन रन शेड्यूल करें और विस्तृत लॉग्स और स्टेटस ट्रैकिंग के साथ निष्पादन इतिहास देखें।
क्रेडेंशियल प्रबंधन
SSH कीज़, क्लाउड प्रोवाइडर क्रेडेंशियल और वॉल्ट पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड स्टोरेज में सुरक्षित रूप से स्टोर करें।
टीम सहयोग
प्रोजेक्ट-स्तर की अनुमतियों के साथ टीम की पहुँच प्रबंधित करें ताकि सदस्य सीधे सर्वर पहुँच के बिना अधिकृत कार्य निष्पादित कर सकें।
Git इंटीग्रेशन
प्रत्येक कार्य के लिए ब्रांच और टैग चयन के साथ, प्लेबुक और ऑटोमेशन कोड को सीधे Git रिपॉजिटरी से प्राप्त करें।
आपको Semaphore को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।