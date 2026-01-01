Semaphore एक आधुनिक ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है जो DevOps ऑटोमेशन टूल्स को मैनेज और रन करने के लिए है। यह कमांड-लाइन ऐक्सेस की आवश्यकता के बिना Ansible प्लेबुक्स, Terraform प्लान्स, OpenTofu कॉन्फ़िगरेशन, Bash स्क्रिप्ट्स और Pulumi स्टैक्स को एग्ज़िक्यूट करने के लिए एक क्लीन डैशबोर्ड प्रदान करता है। टीमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए ब्राउज़र के माध्यम से इन्वेंट्रीज़, क्रेडेंशियल्स और एग्ज़िक्यूशन हिस्ट्री को मैनेज कर सकती हैं।

अपने VPS पर Semaphore को सेल्फ-होस्ट करने से ऑडिट ट्रेल्स, शेड्यूल्ड रन और टीम ऐक्सेस कंट्रोल के साथ सभी ऑटोमेशन एग्ज़िक्यूशन केंद्रीकृत हो जाते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और डिप्लॉयमेंट के दौरान आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल्स के साथ फर्स्ट लॉन्च पर स्वचालित रूप से बनाया गया एक एडमिन अकाउंट शामिल है।