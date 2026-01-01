Shelfmark एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो एक साथ कई स्रोतों — जिसमें वेब कैटलॉग, टोरेंट इंडेक्सर, Usenet और IRC चैनल शामिल हैं — में किताबें और ऑडियोबुक खोजता है और आपके लोकल लाइब्रेरी मैनेजर को परिणाम डिलीवर करता है। यह एक बिल्ट-इन रिक्वेस्ट सिस्टम के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है, ताकि घर के सदस्य प्रत्येक इंटीग्रेशन पर अलग-अलग अकाउंट की आवश्यकता के बिना डाउनलोड रिक्वेस्ट ब्राउज़ और सबमिट कर सकें।

Shelfmark, Calibre, Calibre-Web, Grimmory और Audiobookshelf के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि डाउनलोड किए गए टाइटल सीधे आपकी मौजूदा लाइब्रेरी में जोड़े जा सकें। सभी कॉन्फ़िगरेशन और हिस्ट्री कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर एक सिंगल SQLite डेटाबेस में स्टोर की जाती हैं — किसी बाहरी डेटाबेस सर्विस की आवश्यकता नहीं है।