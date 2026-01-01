Shelfmark को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड किताब और ऑडियोबुक खोज प्लेटफॉर्म जो कई स्रोतों से शीर्षक ढूंढता है और उन्हें आपकी लाइब्रेरी में डाउनलोड करता है।
Shelfmark के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shelfmark के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shelfmark एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो एक साथ कई स्रोतों — जिसमें वेब कैटलॉग, टोरेंट इंडेक्सर, Usenet और IRC चैनल शामिल हैं — में किताबें और ऑडियोबुक खोजता है और आपके लोकल लाइब्रेरी मैनेजर को परिणाम डिलीवर करता है। यह एक बिल्ट-इन रिक्वेस्ट सिस्टम के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है, ताकि घर के सदस्य प्रत्येक इंटीग्रेशन पर अलग-अलग अकाउंट की आवश्यकता के बिना डाउनलोड रिक्वेस्ट ब्राउज़ और सबमिट कर सकें।
Shelfmark, Calibre, Calibre-Web, Grimmory और Audiobookshelf के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि डाउनलोड किए गए टाइटल सीधे आपकी मौजूदा लाइब्रेरी में जोड़े जा सकें। सभी कॉन्फ़िगरेशन और हिस्ट्री कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर एक सिंगल SQLite डेटाबेस में स्टोर की जाती हैं — किसी बाहरी डेटाबेस सर्विस की आवश्यकता नहीं है।
Shelfmark की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत पुस्तक खोज
वेब कैटलॉग, टॉरेंट इंडेक्सर्स, यूज़नेट और IRC चैनलों को एक साथ खोजें और एक ही इंटरफ़ेस से परिणामों की तुलना करें।
लाइब्रेरी मैनेजर इंटीग्रेशन
कैलिबर, कैलिबर-वेब, ग्रिमरी, या ऑडियोबुकशेल्फ़ से कनेक्ट करें ताकि डाउनलोड की गई किताबों को सीधे आपकी मौजूदा लाइब्रेरी में भेजा जा सके।
मल्टी-यूज़र अनुरोध सिस्टम
परिवार के सदस्य डाउनलोड क्लाइंट तक सीधी पहुँच के बिना अपने खातों के माध्यम से खोज परिणामों को ब्राउज़ कर सकते हैं और डाउनलोड अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।
लचीला प्रमाणीकरण
अपनी नेटवर्क सुरक्षा आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए कोई प्रमाणीकरण नहीं, बिल्ट-इन उपयोगकर्ता खाते, रिवर्स प्रॉक्सी हेडर, या OIDC में से चुनें।
स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट
एसक्यूलाइट सभी कॉन्फ़िगरेशन और इतिहास को कॉन्फ़िग वॉल्यूम के अंदर संग्रहीत करता है — शेल्फमार्क चलाने के लिए किसी बाहरी डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं है।
आपको Shelfmark को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।