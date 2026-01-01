Shopware PHP और Symfony पर बना एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे उन व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने स्टोरफ्रंट का लचीलापन, परफॉर्मेंस और पूर्ण स्वामित्व चाहते हैं। इसका API-फर्स्ट आर्किटेक्चर, हेडलेस क्षमताएं और रूल बिल्डर इसे तेज़ डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड्स और कस्टम प्राइसिंग, सेगमेंटेशन और वर्कफ्लो वाले जटिल B2B कैटलॉग के लिए समान रूप से उपयुक्त बनाते हैं।

अपने खुद के VPS पर Shopware को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक डेटा, ऑर्डर और पेमेंट इंटीग्रेशन आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-ऑर्डर शुल्क और कोई प्लेटफॉर्म लॉक-इन नहीं होता है। यह टेम्पलेट Shopware को MariaDB, कैशिंग और सेशन के लिए Redis, और तेज़ प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए OpenSearch के साथ बंडल करता है, जिससे आपको रियल ट्रैफिक के लिए तैयार एक प्रोडक्शन-स्टाइल स्टैक मिलता है।