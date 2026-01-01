आधुनिक, स्केलेबल B2C और B2B ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
Shopware के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shopware के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shopware PHP और Symfony पर बना एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे उन व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने स्टोरफ्रंट का लचीलापन, परफॉर्मेंस और पूर्ण स्वामित्व चाहते हैं। इसका API-फर्स्ट आर्किटेक्चर, हेडलेस क्षमताएं और रूल बिल्डर इसे तेज़ डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड्स और कस्टम प्राइसिंग, सेगमेंटेशन और वर्कफ्लो वाले जटिल B2B कैटलॉग के लिए समान रूप से उपयुक्त बनाते हैं।
अपने खुद के VPS पर Shopware को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक डेटा, ऑर्डर और पेमेंट इंटीग्रेशन आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-ऑर्डर शुल्क और कोई प्लेटफॉर्म लॉक-इन नहीं होता है। यह टेम्पलेट Shopware को MariaDB, कैशिंग और सेशन के लिए Redis, और तेज़ प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए OpenSearch के साथ बंडल करता है, जिससे आपको रियल ट्रैफिक के लिए तैयार एक प्रोडक्शन-स्टाइल स्टैक मिलता है।
Shopware की मुख्य विशेषताएं
हेडलेस और API-फर्स्ट
Store API और Admin API आपको किसी भी फ्रेमवर्क में कस्टम स्टोरफ्रंट्स और इंटीग्रेशन बनाने की सुविधा देते हैं, जबकि शॉपवेयर को कॉमर्स इंजन के रूप में बनाए रखते हैं।
नियम बिल्डर
कार्ट, ग्राहक या संदर्भ के आधार पर डायनामिक कीमतें, प्रमोशन, शिपिंग तरीके और भुगतान विकल्प कॉन्फ़िगर करें — कोड लिखे बिना।
दृश्य खरीदारी अनुभव
ड्रैग-एंड-ड्रॉप लेआउट और CMS ब्लॉक मर्चेंडाइज़र को कैंपेन और ग्राहक सेगमेंट के अनुरूप कैटेगरी और लैंडिंग पेज बनाने की सुविधा देते हैं।
बिल्ट-इन B2B फीचर्स
ग्राहक-विशिष्ट मूल्य निर्धारण, कोटेशन वर्कफ़्लो, कर्मचारी प्रबंधन, और थोक ऑर्डरिंग आउट-ऑफ-द-बॉक्स जटिल B2B बिक्री का समर्थन करते हैं।
OpenSearch उत्पाद खोज
OpenSearch बड़े कैटलॉग में तेज़, बहुआयामी उत्पाद खोज को संचालित करता है, जिसमें प्रासंगिकता ट्यूनिंग और फ़िल्टर होते हैं जो MySQL खोज से आगे स्केल करते हैं।
एक्सटेंशन और ऐप्स
Shopware Store भुगतान, मार्केटिंग, ERP और एनालिटिक्स के लिए हजारों प्लगइन्स और ऐप्स प्रदान करता है, ताकि आप अपनी वृद्धि के साथ प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार कर सकें।
आपको Shopware को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।