हार्नेस ओपन सोर्स एक व्यापक DevOps प्लेटफॉर्म है जो सोर्स कोड मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन, होस्टेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (गिटस्पेस), और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री को एक ही समाधान में एकीकृत करता है। ड्रोन CI के विकास के रूप में, यह अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत एक पूर्ण सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन से आगे बढ़ता है।

अपने VPS पर हार्नेस को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निश्चित लागत पर अनलिमिटेड बिल्ड मिनट्स, आर्टिफैक्ट स्टोरेज और टीम मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें सोर्स कोड और पाइपलाइन डेटा का पूर्ण स्वामित्व होता है। कोई थ्रॉटलिंग नहीं, कोई पर-सीट प्राइसिंग नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं — बस एक फुल-फीचर्ड DevOps प्लेटफॉर्म जो आपके नियंत्रित हार्डवेयर पर चलता है।