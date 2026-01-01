1-क्लिक में Harness डिप्लॉय करें।
एक ही टूल में गिट होस्टिंग, CI/CD पाइपलाइन और क्लाउड डेव वातावरण के साथ एंड-टू-एंड डेवलपर प्लेटफॉर्म।
Harness के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Harness के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
हार्नेस ओपन सोर्स एक व्यापक DevOps प्लेटफॉर्म है जो सोर्स कोड मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन, होस्टेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (गिटस्पेस), और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री को एक ही समाधान में एकीकृत करता है। ड्रोन CI के विकास के रूप में, यह अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत एक पूर्ण सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन से आगे बढ़ता है।
अपने VPS पर हार्नेस को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निश्चित लागत पर अनलिमिटेड बिल्ड मिनट्स, आर्टिफैक्ट स्टोरेज और टीम मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें सोर्स कोड और पाइपलाइन डेटा का पूर्ण स्वामित्व होता है। कोई थ्रॉटलिंग नहीं, कोई पर-सीट प्राइसिंग नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं — बस एक फुल-फीचर्ड DevOps प्लेटफॉर्म जो आपके नियंत्रित हार्डवेयर पर चलता है।
Harness की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत SCM
पूर्ण कमिट, ब्रांच, मर्ज और पुल रिक्वेस्ट वर्कफ़्लो के साथ-साथ कोड रिव्यू, ब्रांच प्रोटेक्शन और सीक्रेट्स स्कैनिंग के साथ Git रिपॉज़िटरी होस्ट करें।
प्रोडक्शन के लिए तैयार CI/CD
कंटेनरीकृत पाइपलाइन स्टेप्स, सैकड़ों पुनः प्रयोज्य टेम्पलेट्स, और GitHub Actions, GitLab CI, और CircleCI से एक-क्लिक माइग्रेशन के साथ किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क को बनाएं, टेस्ट करें और डिप्लॉय करें।
Gitspaces डेव एनवायरनमेंट्स
डेवलपर्स को तुरंत तैयार, पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रदान करें जो VS Code, JetBrains, या ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकते हैं — जिससे सेटअप का समय पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री
बिल्ड को तेज़ करने और बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए अपस्ट्रीम कैशिंग के साथ एक बिल्ट-इन रजिस्ट्री में डॉकर इमेज, हेल्म चार्ट और कस्टम पैकेज को स्टोर और प्रॉक्सी करें।
सुरक्षा स्कैनिंग
उत्पादन तक पहुँचने से पहले कोड और डिपेंडेंसी में संवेदनशील जानकारी और कमजोरियों का स्वचालित रूप से पता लगाएं, प्रत्येक पाइपलाइन रन के हिस्से के रूप में गुणवत्ता गेट्स को लागू करते हुए।
आपको Harness को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।