Jitsi Meet एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो WebRTC का उपयोग करके पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, जिसमें प्रतिभागियों के लिए किसी प्लगइन, ऐप या अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय meet.jit.si सार्वजनिक सेवा के पीछे की टीम द्वारा निर्मित और 8x8 द्वारा उनके कमर्शियल क्लाउड प्लेटफॉर्म में उपयोग किया जाने वाला, Jitsi Meet HD वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग, YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग, रेज़्ड हैंड्स, पोल्स, ब्रेकआउट रूम और लाइव कैप्शन को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है।

अपने खुद के VPS पर Jitsi Meet को सेल्फ-होस्ट करना संगठनों और समुदायों को असीमित प्रतिभागियों के लिए असीमित मीटिंग मिनट देता है, जिसमें हर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा रूट की जाती है, बजाय इसके कि यह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से होकर गुजरे जो कीमत बदल सकता है, बैंडविड्थ को सीमित कर सकता है या मीटिंग मेटाडेटा का विश्लेषण कर सकता है।