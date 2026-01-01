Jitsi Meet पर 69% तक की छूट

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स्क्रीन शेयरिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और प्रति-प्रतिभागी कोई शुल्क नहीं के साथ सेल्फ-होस्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म — एक ज़ूम विकल्प।

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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Jitsi Meet के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Jitsi Meet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Jitsi Meet एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो WebRTC का उपयोग करके पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, जिसमें प्रतिभागियों के लिए किसी प्लगइन, ऐप या अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय meet.jit.si सार्वजनिक सेवा के पीछे की टीम द्वारा निर्मित और 8x8 द्वारा उनके कमर्शियल क्लाउड प्लेटफॉर्म में उपयोग किया जाने वाला, Jitsi Meet HD वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग, YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग, रेज़्ड हैंड्स, पोल्स, ब्रेकआउट रूम और लाइव कैप्शन को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है।

अपने खुद के VPS पर Jitsi Meet को सेल्फ-होस्ट करना संगठनों और समुदायों को असीमित प्रतिभागियों के लिए असीमित मीटिंग मिनट देता है, जिसमें हर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा रूट की जाती है, बजाय इसके कि यह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से होकर गुजरे जो कीमत बदल सकता है, बैंडविड्थ को सीमित कर सकता है या मीटिंग मेटाडेटा का विश्लेषण कर सकता है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Jitsi Meet की मुख्य विशेषताएं

केवल ब्राउज़र वीडियो कॉल

प्रतिभागी बिना सॉफ़्टवेयर, प्लगइन्स इंस्टॉल किए या खाते बनाए किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से जुड़ते हैं — एक URL साझा करें और कॉन्फ़्रेंस तुरंत शुरू हो जाती हैं।

स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग।

कॉल के दौरान एप्लिकेशन, ब्राउज़र टैब या पूरी स्क्रीन साझा करें, जिसमें मीटिंग के दौरान वैकल्पिक रिकॉर्डिंग और YouTube या अन्य RTMP एंडपॉइंट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी शामिल है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

वैकल्पिक E2EE एक-से-एक कॉल और छोटे समूह की मीटिंग्स के लिए ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक, यहाँ तक कि सर्वर से भी एन्क्रिप्टेड रखता है।

ब्रेकआउट रूम और पोल

बड़ी मीटिंग्स को चर्चा के लिए छोटे ब्रेकआउट ग्रुप्स में विभाजित करें, लाइव पोल चलाएं, हाथ उठाएं, और इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस डायनामिक्स के लिए रिएक्शन का उपयोग करें।

लाइव उपशीर्षक और डायल-इन

जिगासी के साथ वैकल्पिक एकीकरण, SIP डायल-इन और लाइव कैप्शनिंग की सुविधा प्रदान करके, फोन कॉल करने वालों और प्रतिलेखों की आवश्यकता वाले प्रतिभागियों के लिए बैठकों को सुलभ बनाता है।

प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं।

अपने खुद के VPS पर असीमित प्रतिभागियों के साथ असीमित मीटिंग्स होस्ट करें — प्रति-प्रतिभागी कोई शुल्क नहीं, मीटिंग के समय की कोई सीमा नहीं, कोई अपग्रेड प्रॉम्प्ट नहीं।

आपको Jitsi Meet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

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Buzz

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