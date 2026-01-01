आईटी टूल्स को एक क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ डिप्लॉय करें।
डेवलपर यूटिलिटीज का स्वयं-होस्टेड संग्रह — एनकोडर, फॉर्मेटर, हैश जनरेटर और नेटवर्क टूल्स एक इंटरफ़ेस में।
IT Tools के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप IT Tools के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
आईटी टूल्स डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दर्जनों आवश्यक यूटिलिटीज को एक सिंगल, साफ वेब इंटरफ़ेस में एक साथ लाता है। JSON फॉर्मेटर्स और JWT डिकोडर्स से लेकर सबनेट कैलकुलेटर और पासवर्ड जनरेटर तक, हर टूल पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है ताकि संवेदनशील डेटा कभी आपके डिवाइस से बाहर न जाए।
वीपीएस पर आईटी टूल्स को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को सार्वजनिक ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर किए बिना एक निजी, हमेशा उपलब्ध टूलबॉक्स देता है। यह उन संगठनों में विशेष रूप से मूल्यवान है जिनकी सुरक्षा नीतियां थर्ड-पार्टी वेब टूल्स के उपयोग के खिलाफ हैं या प्रतिबंधित आउटबाउंड इंटरनेट एक्सेस वाले वातावरण में।
IT Tools की मुख्य विशेषताएं
क्लाइंट-साइड प्रोसेसिंग
सभी ऑपरेशन सीधे ब्राउज़र में चलते हैं — टोकन, हैश और प्रमाणपत्र जैसे संवेदनशील डेटा कभी सर्वर तक नहीं पहुँचते हैं।
क्रिप्टो और हैश उपकरण
MD5, SHA, और bcrypt हैश जनरेट करें, UUIDs बनाएं, JWT टोकन डीकोड करें, और Base64 और HMAC के साथ इंटरफ़ेस छोड़े बिना काम करें।
कोड फॉर्मेटर्स
APIs, लॉग्स, या बिल्ड पाइपलाइन से आउटपुट को साफ करने के लिए JSON, SQL, XML, CSS, और JavaScript को तुरंत सुव्यवस्थित और संक्षिप्त करें।
नेटवर्क यूटिलिटीज़
IPv4 और IPv6 सबनेट कैलकुलेटर, पोर्ट चेकर, और मैक एड्रेस लुकअप टूल दैनिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों के लिए।
जनरेटर और कनवर्टर
मजबूत पासवर्ड जनरेशन, लोरेम इप्सम, तिथि रूपांतरण, इकाई रूपांतरण, और बेस रूपांतरण एक खोज योग्य इंटरफ़ेस में।
आपको IT Tools को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।