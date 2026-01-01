Headscale को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
निजी WireGuard मेश नेटवर्क के लिए Tailscale कंट्रोल सर्वर का ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड कार्यान्वयन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Headscale के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
हेडस्केल टेलस्केल के प्रोप्राइटरी कंट्रोल सर्वर का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जो आपको अपने निजी वायरगार्ड मेश नेटवर्क का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है। जहाँ टेलस्केल की होस्टेड सेवा कुंजी विनिमय, IP असाइनमेंट और रूटिंग निर्णय प्रबंधित करती है, वहीं हेडस्केल वही काम आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर करता है — बिना किसी मासिक शुल्क के, सदस्यता से जुड़ी कोई डिवाइस सीमा नहीं और किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा पर कोई निर्भरता नहीं।
यह टेम्पलेट हेडस्केल को हेडस्केल यूआई के साथ बंडल करता है, जो उपयोगकर्ताओं, नोड्स और प्री-ऑथेंटिकेशन कुंजियों के प्रबंधन के लिए एक ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड है। दोनों एक ही HTTPS डोमेन के तहत सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें वेब इंटरफ़ेस
/web पाथ पर उपलब्ध है। कोई भी टेलस्केल-संगत क्लाइंट अपने लॉगिन सर्वर को आपके डिप्लॉयमेंट URL पर इंगित करने के तुरंत बाद आपके मेश में शामिल हो सकता है।
Headscale की मुख्य विशेषताएं
Tailscale-संगत क्लाइंट्स
कोई भी डिवाइस जो आधिकारिक Tailscale क्लाइंट चला रहा हो, वह क्लाइंट-साइड संशोधनों के बिना आपके Headscale सर्वर से कनेक्ट हो सकता है।
वेब प्रबंधन UI
Headscale UI यूज़र्स, नोड्स और प्री-ऑथ कीज़ को कमांड लाइन का उपयोग किए बिना प्रबंधित करने के लिए एक ब्राउज़र डैशबोर्ड प्रदान करता है।
पूर्ण मेश नेटवर्किंग
कनेक्टेड नोड्स वायरगार्ड एन्क्रिप्शन का उपयोग करके NAT सीमाओं के पार एक-दूसरे से सीधे संवाद करते हैं।
MagicDNS सहायता
हेडस्केल सभी रजिस्टर्ड नोड्स को होस्टनेम असाइन करता है, जिससे स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन के बिना DNS-आधारित एक्सेस सक्षम होता है।
SQLite-आधारित स्टोरेज
सभी नेटवर्क स्थिति एक हल्के SQLite डेटाबेस में संग्रहीत की जाती है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं होती है।
API और CLI प्रबंधन
उपयोगकर्ताओं, नोड्स और रूट्स को Headscale CLI या HTTP API के माध्यम से स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के लिए प्रबंधित करें।
आपको Headscale को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।