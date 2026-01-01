हेडस्केल टेलस्केल के प्रोप्राइटरी कंट्रोल सर्वर का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है, जो आपको अपने निजी वायरगार्ड मेश नेटवर्क का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है। जहाँ टेलस्केल की होस्टेड सेवा कुंजी विनिमय, IP असाइनमेंट और रूटिंग निर्णय प्रबंधित करती है, वहीं हेडस्केल वही काम आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर करता है — बिना किसी मासिक शुल्क के, सदस्यता से जुड़ी कोई डिवाइस सीमा नहीं और किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा पर कोई निर्भरता नहीं।

यह टेम्पलेट हेडस्केल को हेडस्केल यूआई के साथ बंडल करता है, जो उपयोगकर्ताओं, नोड्स और प्री-ऑथेंटिकेशन कुंजियों के प्रबंधन के लिए एक ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड है। दोनों एक ही HTTPS डोमेन के तहत सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें वेब इंटरफ़ेस /web पाथ पर उपलब्ध है। कोई भी टेलस्केल-संगत क्लाइंट अपने लॉगिन सर्वर को आपके डिप्लॉयमेंट URL पर इंगित करने के तुरंत बाद आपके मेश में शामिल हो सकता है।