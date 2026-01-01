GPT-रिसर्चर एक ओपन-सोर्स स्वायत्त AI एजेंट है जिसे किसी भी विषय पर व्यापक ऑनलाइन शोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक मल्टी-एजेंट दृष्टिकोण का उपयोग करता है — एक प्लानर एजेंट प्रश्न को उप-प्रश्नों में तोड़ता है, रिसर्चर एजेंट दर्जनों स्रोतों से एक साथ जानकारी एकत्र करते हैं, और एक राइटर एजेंट निष्कर्षों को एक संरचित, उद्धृत रिपोर्ट में संश्लेषित करता है। यह समानांतर दृष्टिकोण मैन्युअल ब्राउज़िंग या सिंगल-क्वेरी LLM प्रॉम्प्ट की तुलना में शोध-स्तरीय सामग्री तैयार करने में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम करता है।

GPT-रिसर्चर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको पूरा नियंत्रण मिलता है कि आप किन LLM प्रोवाइडर्स और सर्च API को कनेक्ट करते हैं, कौन सा डेटा प्रोसेस किया जाता है, और रिपोर्ट कैसे स्टोर की जाती हैं। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने का मतलब है कि संवेदनशील शोध विषय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, तीसरे पक्ष की होस्ट की गई सेवाओं से कोई उपयोग सीमा नहीं होती है।