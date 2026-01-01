1-क्लिक इंस्टॉलेशन में GPT-रिसर्चर डिप्लॉय करें।
एक स्वायत्त AI अनुसंधान एजेंट जो डीप वेब रिसर्च करता है और मिनटों में विस्तृत, संदर्भित रिपोर्ट तैयार करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GPT-Researcher के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GPT-रिसर्चर एक ओपन-सोर्स स्वायत्त AI एजेंट है जिसे किसी भी विषय पर व्यापक ऑनलाइन शोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक मल्टी-एजेंट दृष्टिकोण का उपयोग करता है — एक प्लानर एजेंट प्रश्न को उप-प्रश्नों में तोड़ता है, रिसर्चर एजेंट दर्जनों स्रोतों से एक साथ जानकारी एकत्र करते हैं, और एक राइटर एजेंट निष्कर्षों को एक संरचित, उद्धृत रिपोर्ट में संश्लेषित करता है। यह समानांतर दृष्टिकोण मैन्युअल ब्राउज़िंग या सिंगल-क्वेरी LLM प्रॉम्प्ट की तुलना में शोध-स्तरीय सामग्री तैयार करने में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम करता है।
GPT-रिसर्चर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको पूरा नियंत्रण मिलता है कि आप किन LLM प्रोवाइडर्स और सर्च API को कनेक्ट करते हैं, कौन सा डेटा प्रोसेस किया जाता है, और रिपोर्ट कैसे स्टोर की जाती हैं। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने का मतलब है कि संवेदनशील शोध विषय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, तीसरे पक्ष की होस्ट की गई सेवाओं से कोई उपयोग सीमा नहीं होती है।
GPT-Researcher की मुख्य विशेषताएं
बहु-एजेंट अनुसंधान
समानांतर सब-क्वेरी एजेंट दर्जनों स्रोतों से एक साथ डेटा एकत्र करते हैं, जिससे किसी भी सिंगल-थ्रेड रिसर्च फ्लो की तुलना में तेज़ी से विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती हैं।
उद्धृत रिपोर्ट्स
प्रत्येक जनरेट की गई रिपोर्ट में इनलाइन स्रोत उद्धरण और एक संदर्भ सूची शामिल होती है, जो निष्कर्षों को सत्यापन योग्य बनाती है और पेशेवर उपयोग के लिए उपयुक्त होती है।
कई रिपोर्ट प्रकार
अनुसंधान रिपोर्ट, संसाधन सूचियां, रूपरेखाएं, या कस्टम-स्वरूपित आउटपुट जनरेट करें, जो आपके वर्कफ़्लो की सटीक डिलिवरेबल आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
लचीली LLM सहायता
OpenAI, Anthropic, Ollama, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट को कनेक्ट करें ताकि आप प्रति शोध कार्य लागत, गति और मॉडल क्षमता के बीच संतुलन बना सकें।
वेब सर्च इंटीग्रेशन
Tavily, Google, Bing और अन्य सर्च प्रोवाइडर से जुड़ता है ताकि स्थिर प्रशिक्षण डेटा पर निर्भर रहने के बजाय लाइव और अप-टू-डेट जानकारी प्राप्त की जा सके।
आपको GPT-Researcher को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।