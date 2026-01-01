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टीमों के लिए दस्तावेज़ों को एक साथ लिखने, समीक्षा करने और साझा करने के लिए ओपन-सोर्स रीयल-टाइम सहयोगी मार्कडाउन एडिटर।
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आप HedgeDoc के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HedgeDoc एक ओपन-सोर्स कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर है जहाँ कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट को लाइव कर्सर ट्रैकिंग और इंस्टेंट सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक साथ लिख और एडिट कर सकते हैं। बेसिक मार्कडाउन के अलावा, यह Mermaid और PlantUML के माध्यम से एम्बेडेड डायग्राम, KaTeX के माध्यम से गणित के फ़ॉर्मूले, 100 से अधिक भाषाओं के लिए सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक, और एक प्रेजेंटेशन मोड को सपोर्ट करता है जो किसी भी नोट को स्लाइड डेक में बदल देता है।
अपने VPS पर HedgeDoc को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल आर्किटेक्चर के निर्णय और प्रोप्राइटरी नोट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, कोई थर्ड-पार्टी डेटा एक्सेस नहीं, और एंटरप्राइज़ एनवायरनमेंट के लिए LDAP, OAuth और SAML सहित ऑथेंटिकेशन मेथड्स पर पूर्ण नियंत्रण।
HedgeDoc की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक समय सहयोग
कई लेखक एक ही दस्तावेज़ को एक साथ लाइव कर्सर पोजीशन और तुरंत अपडेट के साथ संपादित करते हैं, जिससे रिमोट टीमें बिना मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के सिंक्रनाइज़्ड रहती हैं।
आरेख और गणित
मरमेड, ग्राफ़विज़, और प्लांटयूएमएल डायग्राम्स को कैटेक गणितीय अभिव्यक्तियों के साथ सीधे मार्कडाउन में एम्बेड करें, जो हेजडॉक को तकनीकी और अकादमिक दस्तावेज़ों के लिए आदर्श बनाता है।
प्रस्तुति मोड
किसी भी मार्कडाउन दस्तावेज़ को एक क्लिक में स्लाइड डेक में बदलें, जिससे आंतरिक बातचीत और डेमो के लिए अलग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता खत्म हो जाती है।
लचीली अनुमतियाँ
दस्तावेज़ों को सार्वजनिक, सुरक्षित या निजी पर सेट करें और नियंत्रित करें कि कौन देख सकता है, टिप्पणी कर सकता है या संपादित कर सकता है — खुले सामुदायिक विकी से लेकर गोपनीय आंतरिक विशिष्टताओं तक।
उद्यम Auth सहायता
LDAP, OAuth प्रोवाइडर्स, SAML, और स्थानीय खातों के साथ एकीकृत करें ताकि टीमें अलग-अलग पासवर्ड प्रबंधित किए बिना मौजूदा कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल के साथ साइन इन कर सकें।
आपको HedgeDoc को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।