HedgeDoc एक ओपन-सोर्स कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर है जहाँ कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट को लाइव कर्सर ट्रैकिंग और इंस्टेंट सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक साथ लिख और एडिट कर सकते हैं। बेसिक मार्कडाउन के अलावा, यह Mermaid और PlantUML के माध्यम से एम्बेडेड डायग्राम, KaTeX के माध्यम से गणित के फ़ॉर्मूले, 100 से अधिक भाषाओं के लिए सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक, और एक प्रेजेंटेशन मोड को सपोर्ट करता है जो किसी भी नोट को स्लाइड डेक में बदल देता है।

अपने VPS पर HedgeDoc को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल आर्किटेक्चर के निर्णय और प्रोप्राइटरी नोट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, कोई थर्ड-पार्टी डेटा एक्सेस नहीं, और एंटरप्राइज़ एनवायरनमेंट के लिए LDAP, OAuth और SAML सहित ऑथेंटिकेशन मेथड्स पर पूर्ण नियंत्रण।