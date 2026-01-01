Readeck एक हल्का, ओपन-सोर्स बुकमार्क मैनेजर और रीड-इट-लेटर एप्लिकेशन है जो किसी भी URL से पठनीय टेक्स्ट, इमेज और लेखों को आपके सहेजते ही कैप्चर कर लेता है। प्रत्येक बुकमार्क को एक एकल, अपरिवर्तनीय ZIP आर्काइव के रूप में संग्रहीत किया जाता है, ताकि आपके सहेजे गए लेख तब भी उपलब्ध रहें जब मूल पेज बदल जाए या वेब से गायब हो जाए।

अपने स्वयं के VPS पर Readeck को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पढ़ने की सूची, हाइलाइट्स और लेबल्स पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग, बिना प्रति-अकाउंट शुल्क, और किसी सशुल्क सेवा के बंद होने के जोखिम के। SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल Go बाइनरी का मतलब है बहुत कम रिसोर्स उपयोग और छोटे VPS प्लान्स पर भी एक सहज अनुभव।