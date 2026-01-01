1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Readeck डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड बाद में पढ़ने के लिए और बुकमार्क मैनेजर जो किसी भी वेब पेज की पठनीय सामग्री को हमेशा के लिए सेव करता है।
Readeck के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Readeck के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Readeck एक हल्का, ओपन-सोर्स बुकमार्क मैनेजर और रीड-इट-लेटर एप्लिकेशन है जो किसी भी URL से पठनीय टेक्स्ट, इमेज और लेखों को आपके सहेजते ही कैप्चर कर लेता है। प्रत्येक बुकमार्क को एक एकल, अपरिवर्तनीय ZIP आर्काइव के रूप में संग्रहीत किया जाता है, ताकि आपके सहेजे गए लेख तब भी उपलब्ध रहें जब मूल पेज बदल जाए या वेब से गायब हो जाए।
अपने स्वयं के VPS पर Readeck को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पढ़ने की सूची, हाइलाइट्स और लेबल्स पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग, बिना प्रति-अकाउंट शुल्क, और किसी सशुल्क सेवा के बंद होने के जोखिम के। SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल Go बाइनरी का मतलब है बहुत कम रिसोर्स उपयोग और छोटे VPS प्लान्स पर भी एक सहज अनुभव।
Readeck की मुख्य विशेषताएं
दीर्घकालिक अभिलेखन
प्रत्येक बुकमार्क को एक अपरिवर्तनीय ZIP संग्रह के रूप में संग्रहीत किया जाता है ताकि सहेजे गए लेख पठनीय रहें, भले ही मूल पृष्ठ चला गया हो।
EPUB और OPDS निर्यात
किसी भी लेख या संग्रह को EPUB में निर्यात करें और अपनी लाइब्रेरी को सीधे उन ई-रीडर से एक्सेस करें जो OPDS कैटलॉग को सपोर्ट करते हैं।
मुख्य बातें और लेबल
महत्वपूर्ण अंशों को चिह्नित करें और उन्हें बाद में जल्दी से ढूंढने के लिए लेबल, पसंदीदा और संग्रह के साथ बुकमार्क व्यवस्थित करें।
स्मार्ट संग्रह
खोज क्वेरी को संग्रह के रूप में सहेजें ताकि लेबल, साइट, या आपके द्वारा परिभाषित किसी अन्य फ़िल्टर के आधार पर बुकमार्क स्वचालित रूप से समूहित हो सकें।
पूर्ण-पाठ खोज
लेख शीर्षकों, सामग्री और लेबलों में खोज करके अपनी सहेजी गई लाइब्रेरी से किसी भी अंश को तुरंत ढूंढें।
ब्राउज़र एक्सटेंशन्स
आधिकारिक Firefox और Chrome एक्सटेंशन का उपयोग करके एक क्लिक से पेज सेव करें, कॉपी-पेस्ट की आवश्यकता नहीं है।
आपको Readeck को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।