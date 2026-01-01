1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kiwix-सर्व डिप्लॉय करें।
विकिपीडिया, गुटेनबर्ग, स्टैक एक्सचेंज और हजारों ZIM आर्काइव्स के लिए स्व-होस्टेड ऑफ़लाइन रीडर।
Kiwix-serve के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kiwix-serve के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kiwix-serve, Kiwix प्रोजेक्ट का आधिकारिक HTTP सर्वर है जो ZIM आर्काइव्स को एक तेज़, खोजने योग्य, ब्राउज़र-एक्सेसिबल लाइब्रेरी में बदल देता है। ZIM एक ओपन कंप्रेस्ड आर्काइव फॉर्मेट है जो पूरी वेबसाइटों — विकिपीडिया, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, स्टैक एक्सचेंज, TED टॉक्स, MDN, खान एकेडमी, और सैकड़ों अन्य — को पूरी तरह से ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए कैप्चर करता है।
VPS पर Kiwix-serve को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थायी, हमेशा-ऑनलाइन संदर्भ लाइब्रेरी मिलती है जो सार्वजनिक इंटरनेट, मूल साइट के अपटाइम, या अपस्ट्रीम पेवॉल पर निर्भर नहीं करती है। ऑफिशियल Kiwix लाइब्रेरी से ZIM फ़ाइलों को डेटा वॉल्यूम में डालें और सर्वर उन्हें हॉट-रीलोड करता है, जिससे आपके द्वारा लोड किए गए हर आर्काइव में फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ एक यूनिफाइड वेब इंटरफ़ेस सामने आता है।
Kiwix-serve की मुख्य विशेषताएं
हॉट-रीलोड ZIM लाइब्रेरी
नए ZIM files को डेटा वॉल्यूम में डालें और kiwix-serve बिल्ट-इन लाइब्रेरी मॉनिटर के साथ उन्हें स्वचालित रूप से उठा लेता है — किसी रीस्टार्ट की आवश्यकता नहीं है।
पूर्ण-पाठ खोज
हर लोड किए गए आर्काइव में एक एकीकृत पूर्ण-पाठ इंडेक्स के साथ खोजें, जिसमें विकिपीडिया या किसी अन्य ZIM में तेज़ी से खोजने के लिए टाइप करते ही सुझाव देने की सुविधा शामिल है।
अपनी सामग्री लाएँ
आधिकारिक Kiwix कैटलॉग से कोई भी ZIM चुनें — पूरा विकिपीडिया, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, स्टैक एक्सचेंज डंप्स, एमडीएन, खान एकेडमी, टेड, और कई अन्य संदर्भ संग्रह।
ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए अनुकूलित
ZIM कंप्रेशन स्टोरेज को कम रखता है और लुकअप तेज़ होते हैं, जिससे एक अकेला VPS बाहरी निर्भरताओं के बिना विशाल रेफरेंस आर्काइव्स की सेवा दे सकता है।
अंतर्निहित OPDS कैटलॉग
आपकी लाइब्रेरी का एक OPDS फ़ीड उपलब्ध कराता है ताकि Kiwix मोबाइल और डेस्कटॉप रीडर सीधे आपके सर्वर से शीर्षक खोज सकें और डाउनलोड कर सकें।
पहली बूट पर बूटस्ट्रैप किया गया।
एक वैकल्पिक ZIM डाउनलोड URL डिप्लॉयमेंट के समय आपके पहले आर्काइव को स्वचालित रूप से प्राप्त करता है, ताकि सर्वर जैसे ही वह ऑनलाइन आता है, ब्राउज़ करने योग्य हो जाए।
आपको Kiwix-serve को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।