Kiwix-serve, Kiwix प्रोजेक्ट का आधिकारिक HTTP सर्वर है जो ZIM आर्काइव्स को एक तेज़, खोजने योग्य, ब्राउज़र-एक्सेसिबल लाइब्रेरी में बदल देता है। ZIM एक ओपन कंप्रेस्ड आर्काइव फॉर्मेट है जो पूरी वेबसाइटों — विकिपीडिया, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, स्टैक एक्सचेंज, TED टॉक्स, MDN, खान एकेडमी, और सैकड़ों अन्य — को पूरी तरह से ऑफ़लाइन पढ़ने के लिए कैप्चर करता है।

VPS पर Kiwix-serve को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थायी, हमेशा-ऑनलाइन संदर्भ लाइब्रेरी मिलती है जो सार्वजनिक इंटरनेट, मूल साइट के अपटाइम, या अपस्ट्रीम पेवॉल पर निर्भर नहीं करती है। ऑफिशियल Kiwix लाइब्रेरी से ZIM फ़ाइलों को डेटा वॉल्यूम में डालें और सर्वर उन्हें हॉट-रीलोड करता है, जिससे आपके द्वारा लोड किए गए हर आर्काइव में फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ एक यूनिफाइड वेब इंटरफ़ेस सामने आता है।