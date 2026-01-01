ग्राम्प्स वेब, ग्राम्प्स के लिए सहयोगी वेब इंटरफ़ेस है, जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स वंशावली प्लेटफॉर्म है। यह आपके निजी पारिवारिक वृक्ष डेटाबेस को एक मल्टी-यूज़र वेब एप्लिकेशन में बदल देता है — जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है — जो इंटरैक्टिव चार्ट, मैप्स, फुल-टेक्स्ट सर्च और डीएनए विश्लेषण टूल के साथ आता है। क्लाउड वंशावली सेवाओं के विपरीत जो आपके पारिवारिक इतिहास डेटा का मुद्रीकरण करती हैं, ग्राम्प्स वेब पूरी तरह से आपके अपने वीपीएस पर चलता है, हर पूर्वज रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और फोटो को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।

ग्राम्प्स वेब, ग्राम्प्स के नेटिव डेटाबेस फॉर्मेट का उपयोग करता है, इसलिए मौजूदा डेस्कटॉप ग्राम्प्स डेटा सीधे इम्पोर्ट हो जाता है और वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से किए गए परिवर्तन डेस्कटॉप ऐप में सिंक हो जाते हैं। रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र ट्री का मालिक और एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।