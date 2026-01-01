1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gramps Web डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड वंशावली प्लेटफॉर्म, किसी भी ब्राउज़र से पारिवारिक वृक्ष बनाने, खोजने और साझा करने के लिए।
Gramps Web के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gramps Web के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ग्राम्प्स वेब, ग्राम्प्स के लिए सहयोगी वेब इंटरफ़ेस है, जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-सोर्स वंशावली प्लेटफॉर्म है। यह आपके निजी पारिवारिक वृक्ष डेटाबेस को एक मल्टी-यूज़र वेब एप्लिकेशन में बदल देता है — जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है — जो इंटरैक्टिव चार्ट, मैप्स, फुल-टेक्स्ट सर्च और डीएनए विश्लेषण टूल के साथ आता है। क्लाउड वंशावली सेवाओं के विपरीत जो आपके पारिवारिक इतिहास डेटा का मुद्रीकरण करती हैं, ग्राम्प्स वेब पूरी तरह से आपके अपने वीपीएस पर चलता है, हर पूर्वज रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और फोटो को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।
ग्राम्प्स वेब, ग्राम्प्स के नेटिव डेटाबेस फॉर्मेट का उपयोग करता है, इसलिए मौजूदा डेस्कटॉप ग्राम्प्स डेटा सीधे इम्पोर्ट हो जाता है और वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से किए गए परिवर्तन डेस्कटॉप ऐप में सिंक हो जाते हैं। रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र ट्री का मालिक और एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।
Gramps Web की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव परिवार चार्ट
फैन चार्ट, वंशावली दृश्य, वंशज वृक्ष और टाइमलाइन विज़ुअलाइज़ेशन ब्राउज़र में आपके पारिवारिक इतिहास पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
फुल-टेक्स्ट खोज
अपनी वंशावली में हर व्यक्ति, स्थान, घटना, स्रोत और नोट में तुरंत खोज करें — जिसमें संलग्न दस्तावेज़ों और मीडिया के अंदर की सामग्री भी शामिल है।
डेस्कटॉप सिंक
Gramps नेटिव डेटाबेस फॉर्मेट का उपयोग करता है, जो Gramps डेस्कटॉप ऐप के साथ द्विदिशीय सिंक की सुविधा देता है, ताकि वेब और डेस्कटॉप एडिट्स तालमेल में रहें।
बहु-उपयोगकर्ता सहयोग
परिवार के सदस्यों को भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ आमंत्रित करें — संपादक रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं जबकि दर्शक केवल ब्राउज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा व्यवस्थित रहता है।
DNA विश्लेषण उपकरण
क्रोमोसोम ब्राउज़र, साझा डीएनए सेगमेंट विज़ुअलाइज़ेशन, और किट प्रबंधन, पारंपरिक रिकॉर्ड के साथ आनुवंशिक वंशावली डेटा को एकीकृत करने के लिए।
आपको Gramps Web को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।