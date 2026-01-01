Evolution API एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो WhatsApp मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए एक व्यापक REST API प्रदान करता है। Baileys लाइब्रेरी पर निर्मित, यह डेवलपर्स को WhatsApp अकाउंट्स कनेक्ट करने, मैसेज भेजने और प्राप्त करने, कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने और रियल-टाइम इवेंट प्रोसेसिंग के लिए वेबहुक्स ट्रिगर करने की सुविधा देता है — यह सब नॉन-क्लाउड API कनेक्शनों के लिए महंगी ऑफिशियल API फीस के बिना।

अपने VPS पर Evolution API को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक बातचीत डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और प्रति-मैसेज लागतें समाप्त हो जाती हैं जो कमर्शियल प्रोवाइडर्स को बड़े पैमाने पर महंगा बनाती हैं। शामिल PostgreSQL डेटाबेस और Redis कैश प्रोडक्शन वर्कलोड्स के लिए विश्वसनीय परसिस्टेंस और हाई-थ्रूपुट मैसेज हैंडलिंग प्रदान करते हैं।