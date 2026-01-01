1-क्लिक में Evolution API डिप्लॉय करें।
चैटबॉट्स, ऑटोमेशन और ग्राहक मैसेजिंग इंटीग्रेशन बनाने के लिए ओपन-सोर्स WhatsApp Business API गेटवे।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Evolution API के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Evolution API एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो WhatsApp मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए एक व्यापक REST API प्रदान करता है। Baileys लाइब्रेरी पर निर्मित, यह डेवलपर्स को WhatsApp अकाउंट्स कनेक्ट करने, मैसेज भेजने और प्राप्त करने, कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने और रियल-टाइम इवेंट प्रोसेसिंग के लिए वेबहुक्स ट्रिगर करने की सुविधा देता है — यह सब नॉन-क्लाउड API कनेक्शनों के लिए महंगी ऑफिशियल API फीस के बिना।
अपने VPS पर Evolution API को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक बातचीत डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और प्रति-मैसेज लागतें समाप्त हो जाती हैं जो कमर्शियल प्रोवाइडर्स को बड़े पैमाने पर महंगा बनाती हैं। शामिल PostgreSQL डेटाबेस और Redis कैश प्रोडक्शन वर्कलोड्स के लिए विश्वसनीय परसिस्टेंस और हाई-थ्रूपुट मैसेज हैंडलिंग प्रदान करते हैं।
Evolution API की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-इंस्टेंस प्रबंधन
एक ही डिप्लॉयमेंट से कई व्हाट्सएप नंबरों को कनेक्ट और मैनेज करें, जिसमें प्रत्येक इंस्टेंस अलग-थलग हो और API के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सके।
चैटबॉट एकीकरण
Typebot, Chatwoot, और OpenAI के लिए नेटिव कनेक्टर WhatsApp पर नो-कोड चैटबॉट बनाने और AI-संचालित स्वचालित बातचीत को सक्षम बनाते हैं।
वेबहुक इवेंट सिस्टम
रीयल-टाइम वेबहुक्स आपके एप्लिकेशन को संदेश, कनेक्शन और समूह इवेंट्स जैसे ही वे होते हैं, पहुंचाते हैं, जिससे तत्काल स्वचालित प्रतिक्रियाएँ सक्षम होती हैं।
कार्यप्रवाह स्वचालन
n8n और अन्य ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ संगत, जिससे कस्टम कोड के बिना जटिल मल्टी-स्टेप मैसेजिंग वर्कफ़्लो बनाए जा सकते हैं।
RESTful API
क्लीन HTTP/JSON API, QR कोड प्रमाणीकरण के साथ, WhatsApp मैसेजिंग को किसी भी एप्लिकेशन या सेवा में एकीकृत करना आसान बनाता है।
आपको Evolution API को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।