किल बिल एक युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग उन कंपनियों द्वारा उत्पादन में किया जाता है जो हर महीने लाखों इनवॉइस संसाधित करती हैं। यह कैटलॉग प्रबंधन, सब्सक्रिप्शन, आवर्ती इनवॉइसिंग, कर और भुगतान रूटिंग सहित पूरे मुद्रीकरण स्टैक को एक प्लगेबल आर्किटेक्चर के माध्यम से संभालता है जो आपको व्यावसायिक तर्क को फिर से लिखे बिना भुगतान गेटवे, टैक्स इंजन और एनालिटिक्स प्रोवाइडर को मिक्स एंड मैच करने देता है।

किल बिल को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक भुगतान मेटाडेटा, सब्सक्रिप्शन इतिहास और मूल्य निर्धारण नियम आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-लेनदेन शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। शामिल Kaui एडमिन UI वित्त और सहायता टीमों को खातों, इनवॉइस, रिफंड और प्लान परिवर्तनों के लिए एक वेब कंसोल प्रदान करता है, बिना एक भी API कॉल लिखे।