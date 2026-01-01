Kill Bill पर 69% तक की छूट

एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kill Bill डिप्लॉय करें।

SaaS, मार्केटप्लेस और उपयोग-आधारित व्यवसायों के लिए ओपन-सोर्स सब्सक्रिप्शन बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kill Bill डिप्लॉय करें।

Kill Bill के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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KVM 2
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
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32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Kill Bill के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

किल बिल एक युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग उन कंपनियों द्वारा उत्पादन में किया जाता है जो हर महीने लाखों इनवॉइस संसाधित करती हैं। यह कैटलॉग प्रबंधन, सब्सक्रिप्शन, आवर्ती इनवॉइसिंग, कर और भुगतान रूटिंग सहित पूरे मुद्रीकरण स्टैक को एक प्लगेबल आर्किटेक्चर के माध्यम से संभालता है जो आपको व्यावसायिक तर्क को फिर से लिखे बिना भुगतान गेटवे, टैक्स इंजन और एनालिटिक्स प्रोवाइडर को मिक्स एंड मैच करने देता है।

किल बिल को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक भुगतान मेटाडेटा, सब्सक्रिप्शन इतिहास और मूल्य निर्धारण नियम आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-लेनदेन शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। शामिल Kaui एडमिन UI वित्त और सहायता टीमों को खातों, इनवॉइस, रिफंड और प्लान परिवर्तनों के लिए एक वेब कंसोल प्रदान करता है, बिना एक भी API कॉल लिखे।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Kill Bill की मुख्य विशेषताएं

सब्सक्रिप्शन इंजन

मॉडल ट्रायल, निश्चित अवधि के अनुबंध, ब्लेंडेड प्राइसिंग, और जटिल कैटलॉग अपग्रेड और डाउनग्रेड जिसमें प्रोरेशन स्वचालित रूप से संभाला जाता है।

भुगतान गेटवे प्लगइन्स

विनिमेय पेमेंट प्लगइन्स का उपयोग करके Stripe, Adyen, Braintree, PayPal और दर्जनों अन्य प्रदाताओं के माध्यम से शुल्कों को रूट करें।

चालान और बकाया वसूली

समय पर चालान जनरेट करें, कॉन्फ़िगर करने योग्य डनिंग नियमों के साथ विफल भुगतानों को पुनः प्रयास करें, और कस्टम स्क्रिप्ट लिखे बिना राजस्व पुनः प्राप्त करें।

Kaui एडमिन कंसोल

सपोर्ट और फाइनेंस टीमों के लिए बनाए गए एक समर्पित वेब UI के माध्यम से खाते ब्राउज़ करें, भुगतान वापस करें, सब्सक्रिप्शन संपादित करें और इनवॉइस की जांच करें।

REST API और प्लगइन्स

पूर्ण REST API और एक Java/Ruby प्लगइन SDK आपको Kill Bill को CRMs, टैक्स इंजन और एनालिटिक्स टूल्स के साथ कोर को फोर्क किए बिना एकीकृत करने की सुविधा देता है।

मल्टी-टेनेंट तैयार

बिल्ट-इन मल्टी-टेनेंसी का उपयोग करके, अलग कैटलॉग और क्रेडेंशियल के साथ, एक ही इंस्टेंस के भीतर ब्रांडों, क्षेत्रों या ग्राहक खंडों को अलग करें।

आपको Kill Bill को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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