Remmina सुविधा से लैस एक रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट है जो एक ही ऐप्लिकेशन के भीतर RDP, VNC, SSH और SPICE प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिसे ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। VPS पर Remmina को कंटेनराइज़ करके, आप किसी भी डिवाइस — प्रबंधित लैपटॉप, टैबलेट या सार्वजनिक कंप्यूटर — से Windows सर्वर, Linux डेस्कटॉप और वर्चुअल मशीनों तक ऐक्सेस प्राप्त करते हैं, बिना नेटिव क्लाइंट इंस्टॉल किए या प्रति-डिवाइस सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगर किए।

VPS पर Remmina को केंद्रीकृत करने से एक सुरक्षित जंप होस्ट बनता है जहाँ कनेक्शन प्रोफ़ाइल और क्रेडेंशियल नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं, बजाय इसके कि वे एंडपॉइंट डिवाइसों में बिखरे हों। टीमों को सभी रिमोट सिस्टम तक साझा, लगातार कॉन्फ़िगर किए गए ऐक्सेस से लाभ होता है, और नए सदस्य व्यक्तिगत सेटअप के बिना तुरंत हर आवश्यक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं।