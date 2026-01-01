Remmina को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
मल्टी-प्रोटोकॉल रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट जो RDP, VNC, SSH, और SPICE को सपोर्ट करता है, और किसी भी वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।
Remmina के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Remmina के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Remmina सुविधा से लैस एक रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट है जो एक ही ऐप्लिकेशन के भीतर RDP, VNC, SSH और SPICE प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिसे ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। VPS पर Remmina को कंटेनराइज़ करके, आप किसी भी डिवाइस — प्रबंधित लैपटॉप, टैबलेट या सार्वजनिक कंप्यूटर — से Windows सर्वर, Linux डेस्कटॉप और वर्चुअल मशीनों तक ऐक्सेस प्राप्त करते हैं, बिना नेटिव क्लाइंट इंस्टॉल किए या प्रति-डिवाइस सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगर किए।
VPS पर Remmina को केंद्रीकृत करने से एक सुरक्षित जंप होस्ट बनता है जहाँ कनेक्शन प्रोफ़ाइल और क्रेडेंशियल नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं, बजाय इसके कि वे एंडपॉइंट डिवाइसों में बिखरे हों। टीमों को सभी रिमोट सिस्टम तक साझा, लगातार कॉन्फ़िगर किए गए ऐक्सेस से लाभ होता है, और नए सदस्य व्यक्तिगत सेटअप के बिना तुरंत हर आवश्यक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं।
Remmina की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल ऐक्सेस
RDP, VNC, SSH, या SPICE के माध्यम से एक ही इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें, जिसमें विंडोज सर्वर, लिनक्स डेस्कटॉप और KVM वर्चुअल मशीन एक ही जगह पर शामिल हैं।
ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस
किसी भी वेब ब्राउज़र वाले डिवाइस से दूरस्थ सिस्टम एक्सेस करें — प्रबंधित लैपटॉप, टैबलेट या साझा वर्कस्टेशन पर किसी नेटिव क्लाइंट इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
सेव किए गए कनेक्शन प्रोफाइल
हर रिमोट सिस्टम के लिए कनेक्शन विवरण और क्रेडेंशियल स्टोर करें ताकि टीमें होस्टनेम और प्रमाणीकरण डेटा को दोबारा दर्ज किए बिना तुरंत कनेक्ट हो सकें।
क्लिपबोर्ड और फ़ाइल ट्रांसफर
क्लिपबोर्ड सामग्री साझा करें और अपने स्थानीय सत्र तथा रिमोट सिस्टम के बीच समर्थित प्रोटोकॉल के माध्यम से फ़ाइलें स्थानांतरित करें, ताकि निर्बाध क्रॉस-मशीन वर्कफ़्लो सुनिश्चित हो सके।
केंद्रीकृत क्रेडेंशियल स्टोरेज
रिमोट एक्सेस पासवर्ड को सुरक्षित वीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखें, बजाय उन एंडपॉइंट डिवाइसों के जो खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं या खतरे में पड़ सकते हैं।
आपको Remmina को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।