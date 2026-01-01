ज़ूलिप एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स टीम चैट प्लेटफॉर्म है जो हर बातचीत को चैनलों के भीतर विषयों में व्यवस्थित करता है, जिससे यह फ्लैट-चैनल टूल्स से मौलिक रूप से अलग हो जाता है। संदेशों की एक अविभेदित धारा के बजाय, प्रत्येक बातचीत एक नामित विषय से संबंधित होती है — जिससे टीम के सदस्य चुनिंदा रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अतुल्यकालिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और अंतहीन स्क्रॉलिंग के बिना पिछले निर्णयों को ढूंढ सकते हैं।

अपने स्वयं के वीपीएस पर ज़ूलिप को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को संचार डेटा, संदेश इतिहास और इंटीग्रेशन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। ज़ूलिप डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ 100 से अधिक इंटीग्रेशन का समर्थन करता है, और सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के लिए नेटिव मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स प्रदान करता है।