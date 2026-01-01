Zulip को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स टीम चैट प्लेटफॉर्म, जो व्यवस्थित टॉपिक थ्रेडिंग के साथ केंद्रित और एसिंक्रोनस टीम संचार के लिए बनाया गया है।
Zulip के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zulip के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ज़ूलिप एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स टीम चैट प्लेटफॉर्म है जो हर बातचीत को चैनलों के भीतर विषयों में व्यवस्थित करता है, जिससे यह फ्लैट-चैनल टूल्स से मौलिक रूप से अलग हो जाता है। संदेशों की एक अविभेदित धारा के बजाय, प्रत्येक बातचीत एक नामित विषय से संबंधित होती है — जिससे टीम के सदस्य चुनिंदा रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अतुल्यकालिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और अंतहीन स्क्रॉलिंग के बिना पिछले निर्णयों को ढूंढ सकते हैं।
अपने स्वयं के वीपीएस पर ज़ूलिप को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को संचार डेटा, संदेश इतिहास और इंटीग्रेशन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। ज़ूलिप डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ 100 से अधिक इंटीग्रेशन का समर्थन करता है, और सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के लिए नेटिव मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स प्रदान करता है।
Zulip की मुख्य विशेषताएं
विषय थ्रेडिंग
हर मैसेज एक चैनल के अंदर एक नाम वाले विषय से जुड़ा होता है, जिससे बातचीत व्यवस्थित रहती है और अधिक काम वाले टीमों में भी इसे समझना आसान हो जाता है।
शक्तिशाली फुल-टेक्स्ट सर्च
पूरे मैसेज हिस्ट्री में खोजें, जिसमें फ़ाइलें और लिंक भी शामिल हैं, ताकि किसी भी पिछली बातचीत या निर्णय को तुरंत सामने लाया जा सके।
100+ इंटीग्रेशन्स
GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry और अन्य के साथ नेटिव एकीकरण संदर्भ को सीधे आपके टीम चैनलों में लाते हैं।
नेटिव ऐप्स
iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप्स, साथ ही Windows, macOS और Linux के लिए डेस्कटॉप ऐप्स, आपकी टीम को हर डिवाइस पर जोड़े रखते हैं।
कीबोर्ड-संचालित वर्कफ़्लो
व्यापक कीबोर्ड शॉर्टकट और एक व्याकुलता-मुक्त इंटरफ़ेस पावर उपयोगकर्ताओं को माउस के बिना पूरी तरह से संदेशों को नेविगेट करने और उनका जवाब देने की सुविधा देते हैं।
आपको Zulip को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।