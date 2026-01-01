ClassicPress WordPress का एक समुदाय-संचालित फोर्क है जो परिचित TinyMCE क्लासिक एडिटर को बनाए रखता है, जबकि Gutenberg ब्लॉक एडिटर और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले परफॉर्मेंस ओवरहेड को हटाता है। यह अधिकांश मौजूदा WordPress थीम्स और प्लगइन्स के साथ संगतता बनाए रखता है, जिससे यह उन साइटों और डेवलपर्स के लिए एक सीधा माइग्रेशन पाथ बन जाता है जो लगातार इंटरफ़ेस परिवर्तनों के बजाय अनुमानित, स्थिर CMS व्यवहार को पसंद करते हैं।

अपने VPS पर ClassicPress को सेल्फ-होस्ट करना आपको PHP कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस ट्यूनिंग और अपडेट टाइमिंग पर पूरा नियंत्रण देता है — प्रबंधित WordPress होस्टिंग की बाधाओं को समाप्त करता है, जबकि आप जिस WordPress इकोसिस्टम को पहले से जानते हैं, उसे बनाए रखता है।