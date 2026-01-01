ClassicPress को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वर्डप्रेस फोर्क जो बेहतर स्थिरता और गुटेनबर्ग की जटिलता के बिना क्लासिक एडिटर अनुभव को बरकरार रखता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ClassicPress के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ClassicPress WordPress का एक समुदाय-संचालित फोर्क है जो परिचित TinyMCE क्लासिक एडिटर को बनाए रखता है, जबकि Gutenberg ब्लॉक एडिटर और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले परफॉर्मेंस ओवरहेड को हटाता है। यह अधिकांश मौजूदा WordPress थीम्स और प्लगइन्स के साथ संगतता बनाए रखता है, जिससे यह उन साइटों और डेवलपर्स के लिए एक सीधा माइग्रेशन पाथ बन जाता है जो लगातार इंटरफ़ेस परिवर्तनों के बजाय अनुमानित, स्थिर CMS व्यवहार को पसंद करते हैं।
अपने VPS पर ClassicPress को सेल्फ-होस्ट करना आपको PHP कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस ट्यूनिंग और अपडेट टाइमिंग पर पूरा नियंत्रण देता है — प्रबंधित WordPress होस्टिंग की बाधाओं को समाप्त करता है, जबकि आप जिस WordPress इकोसिस्टम को पहले से जानते हैं, उसे बनाए रखता है।
ClassicPress की मुख्य विशेषताएं
क्लासिक एडिटर बरकरार
TinyMCE एडिटर को बनाए रखता है जिसे वर्डप्रेस उपयोगकर्ता जानते हैं, ताकि सामग्री निर्माता एक नया ब्लॉक-आधारित इंटरफ़ेस सीखे बिना उत्पादक रूप से काम कर सकें।
WordPress प्लगइन संगतता
हजारों मौजूदा WordPress प्लगइन्स और थीम्स के साथ काम करता है, ताकि आप अपनी साइट को फिर से बनाए बिना या अपने मौजूदा टूलसेट को बदले बिना माइग्रेट कर सकें।
स्थिर अपडेट चक्र
दीर्घकालिक समर्थन पर ध्यान का मतलब है कि अपडेट्स अनुमानित और पश्चगामी-संगत होते हैं, जिससे कोर अपग्रेड के बाद प्लगइन्स के खराब होने का जोखिम कम हो जाता है।
बेहतर परफॉर्मेंस
Gutenberg के JavaScript ओवरहेड को हटाने से, समतुल्य आधुनिक WordPress इंस्टॉलेशन की तुलना में पेज तेज़ी से लोड होते हैं और सर्वर संसाधनों का उपयोग कम होता है।
पूर्ण कस्टमाइज़ेशन नियंत्रण
कस्टम पोस्ट टाइप, रोल मैनेजमेंट और चाइल्ड थीम सपोर्ट डेवलपर्स को WordPress के समान लचीलापन प्रदान करते हैं, लेकिन इसके नीचे एक अधिक स्थिर आधार होता है।
आपको ClassicPress को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।