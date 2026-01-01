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डेटा-आधारित AI एजेंटों के लिए पोर्टेबल रस्ट-आधारित SQL क्वेरी, खोज और LLM-इन्फ्रेंस इंजन।
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आप Spice AI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Spice एक ओपन-सोर्स डेटा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर रनटाइम है जो फ़ेडरेटेड SQL क्वेरी, वेक्टर सर्च और LLM इन्फेरेंस को एक सिंगल रस्ट प्रोसेस में जोड़ता है। Apache DataFusion, Arrow और DuckDB पर निर्मित, यह दर्जनों स्रोतों — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, और अन्य — से जुड़ता है और आपके एप्लिकेशन के बगल में सब-सेकंड एनालिटिक्स के लिए हॉट डेटा को स्थानीय रूप से मैटेरियलाइज़ करता है।
अपने खुद के VPS पर Spice को सेल्फ-होस्ट करना AI एजेंटों और RAG पाइपलाइनों को फ़ेडरेटेड डेटा पर एक सिंगल SQL और HTTP एंडपॉइंट देता है, बिना प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क के या संवेदनशील रिकॉर्ड को मैनेज्ड सर्विस पर भेजे बिना। डेटासेट, एक्सेलेरेशन, एम्बेडिंग और मॉडल सभी एक सिंगल spicepod.yaml मैनिफेस्ट में घोषित किए जाते हैं।
Spice AI की मुख्य विशेषताएं
संघीय SQL इंजन
Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, और दर्जनों अन्य स्रोतों को एक साथ एक ही Apache DataFusion-संचालित SQL एंडपॉइंट के ज़रिए क्वेरी करें।
स्थानीय डेटा त्वरण
हॉट डेटासेट को Arrow, DuckDB, या SQLite में अपने एप्लिकेशन के बगल में मैटेरियलाइज़ करें ताकि मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ एनालिटिकल क्वेरीज़ को पूरा किया जा सके।
बिल्ट-इन LLM इनफेरेंस
ओपन-वेट चैट और एम्बेडिंग मॉडल को सीधे रनटाइम के भीतर एक OpenAI-संगत HTTP API के माध्यम से चलाएं, किसी अलग मॉडल सर्वर की आवश्यकता नहीं है।
AI सर्च और RAG
वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च को SQL फ़िल्टर के साथ एक ही क्वेरी में मिलाएं ताकि आपके वास्तविक परिचालन डेटा पर आधारित रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन को शक्ति प्रदान की जा सके।
Arrow Flight gRPC
REST API के साथ, उच्च-थ्रूपुट डेटा एक्सेस के लिए ज़ीरो-कॉपी अपाचे ऐरो ओवर फ़्लाइट का उपयोग करके बड़े परिणाम सेट को एनालिटिक्स क्लाइंट्स तक स्ट्रीम करें।
डिक्लेरेटिव स्पाइसपॉड्स
एक ही YAML मैनिफेस्ट में डेटासेट, त्वरण, मॉडल और रीफ्रेश शेड्यूल परिभाषित करें जो संस्करण-नियंत्रणीय और विभिन्न वातावरणों में पुनरुत्पादनीय हो।
आपको Spice AI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।