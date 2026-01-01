Spice एक ओपन-सोर्स डेटा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर रनटाइम है जो फ़ेडरेटेड SQL क्वेरी, वेक्टर सर्च और LLM इन्फेरेंस को एक सिंगल रस्ट प्रोसेस में जोड़ता है। Apache DataFusion, Arrow और DuckDB पर निर्मित, यह दर्जनों स्रोतों — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, और अन्य — से जुड़ता है और आपके एप्लिकेशन के बगल में सब-सेकंड एनालिटिक्स के लिए हॉट डेटा को स्थानीय रूप से मैटेरियलाइज़ करता है।

अपने खुद के VPS पर Spice को सेल्फ-होस्ट करना AI एजेंटों और RAG पाइपलाइनों को फ़ेडरेटेड डेटा पर एक सिंगल SQL और HTTP एंडपॉइंट देता है, बिना प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क के या संवेदनशील रिकॉर्ड को मैनेज्ड सर्विस पर भेजे बिना। डेटासेट, एक्सेलेरेशन, एम्बेडिंग और मॉडल सभी एक सिंगल spicepod.yaml मैनिफेस्ट में घोषित किए जाते हैं।