ओपन सोर्स पीओएस एक PHP वेब-आधारित पॉइंट ऑफ सेल है जिसे छोटे खुदरा दुकानों, कैफे और सेवा व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रति-टर्मिनल SaaS शुल्क के बिना एक पूर्ण-विशेषताओं वाले टिल सिस्टम की आवश्यकता है। ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस किसी भी टैबलेट, लैपटॉप या काउंटर पीसी पर चलता है, जिससे एक ही बैकएंड स्थानीय नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस से चेकआउट, इन्वेंट्री अपडेट और रिपोर्टिंग को शक्ति प्रदान करता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर सेल्फ-होस्टिंग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्राहक रिकॉर्ड, बिक्री इतिहास और मूल्य निर्धारण डेटा को सुरक्षित रखता है — बिना किसी मासिक सदस्यता, बिना किसी लेनदेन प्रतिशत और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। शामिल MariaDB डेटाबेस स्वचालित रूप से प्रोविज़न किया जाता है और सुरक्षित अपग्रेड के लिए नामित वॉल्यूम में बना रहता है।