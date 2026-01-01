Open Source POS पर 69% तक की छूट

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599/माह
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Open Source POS के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Open Source POS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

ओपन सोर्स पीओएस एक PHP वेब-आधारित पॉइंट ऑफ सेल है जिसे छोटे खुदरा दुकानों, कैफे और सेवा व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रति-टर्मिनल SaaS शुल्क के बिना एक पूर्ण-विशेषताओं वाले टिल सिस्टम की आवश्यकता है। ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस किसी भी टैबलेट, लैपटॉप या काउंटर पीसी पर चलता है, जिससे एक ही बैकएंड स्थानीय नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस से चेकआउट, इन्वेंट्री अपडेट और रिपोर्टिंग को शक्ति प्रदान करता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर सेल्फ-होस्टिंग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्राहक रिकॉर्ड, बिक्री इतिहास और मूल्य निर्धारण डेटा को सुरक्षित रखता है — बिना किसी मासिक सदस्यता, बिना किसी लेनदेन प्रतिशत और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। शामिल MariaDB डेटाबेस स्वचालित रूप से प्रोविज़न किया जाता है और सुरक्षित अपग्रेड के लिए नामित वॉल्यूम में बना रहता है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Open Source POS की मुख्य विशेषताएं

रिटेल चेकआउट

बारकोड स्कैनिंग, आइटम लुकअप और मानक थर्मल प्रिंटर पर प्रिंट होने वाली अनुकूलन योग्य रसीदों के साथ बिक्री, वापसी और ले-अवे को प्रोसेस करें।

इंवेंट्री ट्रैकिंग

स्टॉक स्तरों को ट्रैक करें, रीऑर्डर थ्रेशोल्ड सेट करें, और हर बिक्री पर स्वचालित समायोजन के साथ कई आइटम श्रेणियों में सप्लायरों को मैनेज करें।

ग्राहक प्रबंधन

खरीद इतिहास, लॉयल्टी पॉइंट्स, स्टोर क्रेडिट बैलेंस और प्रति-ग्राहक मूल्य निर्धारण स्तरों के साथ एक ग्राहक डेटाबेस बनाए रखें।

सेल्स रिपोर्टिंग

कॉन्फ़िगर करने योग्य दिनांक श्रेणियों और कर्मचारी फ़िल्टर के आधार पर बिक्री, करों, भुगतानों, लाभों और छूटों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

कर्मचारी हिसाब किताब

साझा टर्मिनल पर कैशियर, मैनेजर और रिपोर्टिंग एक्सेस को अलग करने के लिए, भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ व्यक्तिगत कर्मचारी लॉगिन बनाएँ।

बहु-मुद्रा कर

स्थानीय खुदरा नियमों और ग्राहक की भुगतान प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए कई कर दरों, मुद्राओं और भुगतान के तरीकों को कॉन्फ़िगर करें।

आपको Open Source POS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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AureusERP

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