Expensave एक ओपन-सोर्स खर्च ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जिसे उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए बनाया गया है जो अपने वित्तीय डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। साझा खर्च कैलेंडर, बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट और खर्च करने की आदतों की रिपोर्ट के साथ, यह कच्चे लेनदेन डेटा को ऐसे उपयोगी इनसाइट्स में बदल देता है जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाता है।

अपने खुद के VPS पर Expensave को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वित्तीय डेटा को थर्ड-पार्टी कमर्शियल सर्वर से दूर रखता है, बार-बार आने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क को खत्म करता है, और हर घर के सदस्य को क्रेडेंशियल साझा किए बिना एक्सेस देता है — जबकि ऑटोमैटिक बैकअप कई सालों के खर्च के इतिहास को सुरक्षित रखते हैं।