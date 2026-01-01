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खर्च करने की आदतों पर नज़र रखने और घरेलू बजट का प्रबंधन करने के लिए ओपन-सोर्स व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च ट्रैकर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Expensave के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Expensave एक ओपन-सोर्स खर्च ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जिसे उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए बनाया गया है जो अपने वित्तीय डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। साझा खर्च कैलेंडर, बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट और खर्च करने की आदतों की रिपोर्ट के साथ, यह कच्चे लेनदेन डेटा को ऐसे उपयोगी इनसाइट्स में बदल देता है जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाता है।
अपने खुद के VPS पर Expensave को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वित्तीय डेटा को थर्ड-पार्टी कमर्शियल सर्वर से दूर रखता है, बार-बार आने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क को खत्म करता है, और हर घर के सदस्य को क्रेडेंशियल साझा किए बिना एक्सेस देता है — जबकि ऑटोमैटिक बैकअप कई सालों के खर्च के इतिहास को सुरक्षित रखते हैं।
Expensave की मुख्य विशेषताएं
साझा खर्च कैलेंडर
कई उपयोगकर्ता एक ही कैलेंडर में योगदान दे सकते हैं, जिससे परिवारों और रूममेट्स के लिए घरेलू बजट में पारदर्शिता बनाए रखना आसान हो जाता है।
बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट
वित्तीय संस्थानों से स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें ताकि लेनदेन स्वचालित रूप से दर्ज हो जाएं, जिससे मैन्युअल एंट्री कम हो और खर्च के पूरे रिकॉर्ड सुनिश्चित हों।
खर्च करने की आदतें रिपोर्ट्स
विज़ुअल एनालिटिक्स समय के साथ आय और व्यय को श्रेणी के अनुसार विभाजित करते हैं, ऐसे पैटर्न उजागर करते हुए जो आपको बेहतर बजट निर्णय लेने में मदद करते हैं।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप
मोबाइल-रिस्पॉन्सिव PWA आपको किसी भी डिवाइस से तुरंत खर्च लॉग करने देता है, ताकि चलते-फिरते आपका कोई लेनदेन न छूटे।
गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन
सभी वित्तीय डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, और किसी वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म के बंद होने का कोई जोखिम नहीं।
आपको Expensave को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।