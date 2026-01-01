1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LLDAP डिप्लॉय करें
लाइटवेट ऑथेंटिकेशन सर्वर जो सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन के लिए एक विशिष्ट, सरलीकृत LDAP बैकएंड प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LLDAP के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LLDAP एक हल्का, राय-आधारित प्रमाणीकरण सर्वर है जो एक मानक LDAP इंटरफ़ेस प्रदान करता है और एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब एडमिन UI द्वारा समर्थित है। जहाँ पारंपरिक LDAP सेटअप को स्कीमा, ACLs और slapd कॉन्फ़िगरेशन के सैकड़ों पृष्ठों की आवश्यकता होती है, वहीं LLDAP बॉक्स से बाहर ही उचित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आता है: पूर्व-निर्धारित उपयोगकर्ता/समूह/ईमेल स्कीमा, एक ग्राफिकल उपयोगकर्ता प्रबंधक, और एक एकल बाइनरी जो मिलीसेकंड में शुरू होता है।
अपने VPS पर LLDAP को सेल्फ-होस्ट करना आपको उन सभी सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशनों में उपयोगकर्ता खातों के लिए सत्य का एक ही स्रोत देता है जो LDAP का उपयोग करते हैं — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, और दर्जनों अन्य — OpenLDAP के परिचालन ओवरहेड के बिना। उपयोगकर्ता एक ही जगह रहते हैं, पासवर्ड परिवर्तन हर जगह फैल जाते हैं, और समूह केंद्रीय रूप से एक्सेस को नियंत्रित करते हैं।
LLDAP की मुख्य विशेषताएं
बाकी सभी के लिए LDAP
मानक-अनुरूप LDAP सर्वर, उचित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ, ताकि OpenLDAP की अपेक्षा करने वाले ऐप्स स्कीमा और ACL के रखरखाव के बोझ के बिना ठीक से काम कर सकें।
वेब एडमिन UI
उपयोगकर्ताओं, समूहों और सदस्यताओं को एक ग्राफिकल इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित करें — कोई ldif फ़ाइलें नहीं, कोई कमांड-लाइन ldapadd नहीं, कोई स्कीमा संपादन नहीं।
सत्य का एकल स्रोत
प्रत्येक सेल्फ-होस्टेड ऐप एक यूज़र डेटाबेस से पढ़ता है, इसलिए पासवर्ड परिवर्तन, निष्क्रियकरण, और समूह सदस्यता अपडेट हर जगह एक साथ लागू होते हैं।
GraphQL एडमिन API
मानक एलडीएपी बाइंड/सर्च इंटरफ़ेस के अतिरिक्त, एक टाइप्ड ग्राफ़क्यूएल API के माध्यम से प्रोविज़निंग और समूह प्रबंधन को स्वचालित करें।
पासवर्ड रीसेट वर्कफ़्लो
अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अंतर्निहित ईमेल-आधारित पासवर्ड रीसेट सुविधा, ताकि एडमिन को भूले हुए पासवर्ड के लिए हेल्प डेस्क न बनना पड़े।
छोटा आकार
SQLite परसिस्टेंस के साथ सिंगल Rust बाइनरी न्यूनतम CPU और RAM का उपयोग करता है, जिससे VPS पर उन ऐप्स के लिए अतिरिक्त जगह बच जाती है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है।
आपको LLDAP को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।