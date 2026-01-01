LLDAP एक हल्का, राय-आधारित प्रमाणीकरण सर्वर है जो एक मानक LDAP इंटरफ़ेस प्रदान करता है और एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब एडमिन UI द्वारा समर्थित है। जहाँ पारंपरिक LDAP सेटअप को स्कीमा, ACLs और slapd कॉन्फ़िगरेशन के सैकड़ों पृष्ठों की आवश्यकता होती है, वहीं LLDAP बॉक्स से बाहर ही उचित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आता है: पूर्व-निर्धारित उपयोगकर्ता/समूह/ईमेल स्कीमा, एक ग्राफिकल उपयोगकर्ता प्रबंधक, और एक एकल बाइनरी जो मिलीसेकंड में शुरू होता है।

अपने VPS पर LLDAP को सेल्फ-होस्ट करना आपको उन सभी सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशनों में उपयोगकर्ता खातों के लिए सत्य का एक ही स्रोत देता है जो LDAP का उपयोग करते हैं — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, और दर्जनों अन्य — OpenLDAP के परिचालन ओवरहेड के बिना। उपयोगकर्ता एक ही जगह रहते हैं, पासवर्ड परिवर्तन हर जगह फैल जाते हैं, और समूह केंद्रीय रूप से एक्सेस को नियंत्रित करते हैं।