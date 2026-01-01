Maybe एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनैंस और धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे मूल रूप से एक वेंचर-समर्थित स्टार्टअप के रूप में बनाया गया था और बाद में AGPLv3 के तहत जारी किया गया। यह बैंक अकाउंट्स, निवेश पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट और देनदारियों को एक डैशबोर्ड में समेकित करता है जिसमें नेट वर्थ ट्रैकिंग, ट्रांज़ैक्शन कैटेगराइज़ेशन और बजट प्लानिंग शामिल है। वैकल्पिक OpenAI एकीकरण AI-संचालित वित्तीय जानकारियां जोड़ता है, बिना उन्हें अनिवार्य बनाए।

अपने स्वयं के VPS पर Maybe को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका संवेदनशील वित्तीय डेटा कभी भी थर्ड-पार्टी सर्वर से होकर नहीं गुजरता, आप बार-बार लगने वाले SaaS शुल्क से बचते हैं, और आप पूर्ण निर्यात और कस्टमाइज़ेशन क्षमताओं को बनाए रखते हैं जिन्हें कमर्शियल प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित करते हैं।