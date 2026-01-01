मेबी को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन ऐप्लिकेशन जो आपके वित्तीय डेटा को पूरी तरह से आपके सर्वर पर रखता है।
Maybe के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Maybe के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Maybe एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनैंस और धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे मूल रूप से एक वेंचर-समर्थित स्टार्टअप के रूप में बनाया गया था और बाद में AGPLv3 के तहत जारी किया गया। यह बैंक अकाउंट्स, निवेश पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट और देनदारियों को एक डैशबोर्ड में समेकित करता है जिसमें नेट वर्थ ट्रैकिंग, ट्रांज़ैक्शन कैटेगराइज़ेशन और बजट प्लानिंग शामिल है। वैकल्पिक OpenAI एकीकरण AI-संचालित वित्तीय जानकारियां जोड़ता है, बिना उन्हें अनिवार्य बनाए।
अपने स्वयं के VPS पर Maybe को डिप्लॉय करने का मतलब है कि आपका संवेदनशील वित्तीय डेटा कभी भी थर्ड-पार्टी सर्वर से होकर नहीं गुजरता, आप बार-बार लगने वाले SaaS शुल्क से बचते हैं, और आप पूर्ण निर्यात और कस्टमाइज़ेशन क्षमताओं को बनाए रखते हैं जिन्हें कमर्शियल प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित करते हैं।
Maybe की मुख्य विशेषताएं
नेट वर्थ ट्रैकिंग
ऐतिहासिक रुझानों और बहु-मुद्रा समर्थन के साथ सभी खातों और संपत्तियों को एक डैशबोर्ड में एकत्रित करें।
निवेश पोर्टफोलियो
स्टॉक, क्रिप्टो और अन्य निवेशों को प्रमुख ब्रोकरेज से ऑटोमैटिक सिंक और रीयल-टाइम अपडेट के साथ मॉनिटर करें।
लेन-देन वर्गीकरण
स्मार्ट नियम और वैकल्पिक AI-संचालित ऑटोमेशन खर्च को वर्गीकृत करते हैं ताकि बजट बिना मैन्युअल प्रयास के सटीक रहें।
पूरा डेटा गोपनीयता
वित्तीय डेटा केवल आपके VPS पर रहता है — कोई तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं, कोई विज्ञापन विश्लेषण नहीं, कोई SaaS सदस्यता शुल्क नहीं।
AI वित्तीय अंतर्दृष्टि
संवादात्मक वित्तीय सलाह और स्वचालित वर्गीकरण सुझावों को अनलॉक करने के लिए अपनी खुद की OpenAI API की लाएँ।
आपको Maybe को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।