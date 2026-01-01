TaxHacker एक ओपन-सोर्स, AI-संचालित अकाउंटिंग एप्लिकेशन है जो फ्रीलांसरों, इंडी हैकर्स और छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया है। यह अपलोड की गई रसीदों और इनवॉइस से राशियों, तारीखों, व्यापारियों, टैक्स डेटा और लाइन आइटम को स्वचालित रूप से निकालने के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके मैन्युअल डेटा एंट्री को समाप्त करता है।

SaaS अकाउंटिंग टूल के विपरीत, TaxHacker पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — आपके वित्तीय दस्तावेज़ कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते हैं। यह स्वचालित ऐतिहासिक विनिमय दर रूपांतरण के साथ 170+ विश्व मुद्राओं का समर्थन करता है, OpenAI, Google Gemini, Mistral, या Ollama के माध्यम से स्थानीय मॉडल के साथ काम करता है, और आपको कस्टम श्रेणियां और AI प्रॉम्प्ट बनाने की सुविधा देता है जो आपके विशिष्ट व्यावसायिक वर्कफ़्लो के अनुरूप हों।