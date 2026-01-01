TaxHacker को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड एआई अकाउंटिंग टूल जो फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों के लिए रसीदों और चालानों से स्वचालित रूप से डेटा निकालता है।
TaxHacker के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TaxHacker के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TaxHacker एक ओपन-सोर्स, AI-संचालित अकाउंटिंग एप्लिकेशन है जो फ्रीलांसरों, इंडी हैकर्स और छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया है। यह अपलोड की गई रसीदों और इनवॉइस से राशियों, तारीखों, व्यापारियों, टैक्स डेटा और लाइन आइटम को स्वचालित रूप से निकालने के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके मैन्युअल डेटा एंट्री को समाप्त करता है।
SaaS अकाउंटिंग टूल के विपरीत, TaxHacker पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — आपके वित्तीय दस्तावेज़ कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते हैं। यह स्वचालित ऐतिहासिक विनिमय दर रूपांतरण के साथ 170+ विश्व मुद्राओं का समर्थन करता है, OpenAI, Google Gemini, Mistral, या Ollama के माध्यम से स्थानीय मॉडल के साथ काम करता है, और आपको कस्टम श्रेणियां और AI प्रॉम्प्ट बनाने की सुविधा देता है जो आपके विशिष्ट व्यावसायिक वर्कफ़्लो के अनुरूप हों।
TaxHacker की मुख्य विशेषताएं
AI दस्तावेज़ निष्कर्षण
मैन्युअल प्रविष्टि के बिना राशि, तिथियां, व्यापारी और कर डेटा निकालने के लिए रसीदों और चालानों को स्वचालित रूप से पार्स करता है।
बहु-मुद्रा समर्थन
स्वचालित ऐतिहासिक विनिमय दर रूपांतरण के साथ 170 से अधिक मुद्राओं और 14 क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन को ट्रैक करता है।
लचीले LLM प्रदाता
OpenAI, Google Gemini, Mistral, या Ollama जैसे स्थानीय मॉडल के साथ काम करता है — वह प्रदाता चुनें जो आपकी गोपनीयता और लागत की ज़रूरतों के अनुरूप हो।
कस्टम श्रेणियाँ
व्यक्तिगत श्रेणियाँ, प्रोजेक्ट्स और फ़ील्ड्स बनाएँ, कस्टम AI प्रॉम्प्ट्स के साथ जो आपके विशिष्ट व्यावसायिक वर्कफ़्लो के अनुरूप हों।
पूर्ण डेटा नियंत्रण
सभी वित्तीय दस्तावेज़ आपके अपने सर्वर पर रहते हैं — कोई भी थर्ड-पार्टी सेवाएँ आपके संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को कभी नहीं देख पातीं।
बल्क संचालन
उन्नत फ़िल्टरिंग, पूर्ण-पाठ खोज, बल्क ऑपरेशंस और डेटा एक्सपोर्ट टैक्स सीज़न की तैयारी को आसान बनाते हैं।
आपको TaxHacker को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।