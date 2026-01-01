ZNC एक उन्नत IRC बाउंसर है (जिसे BNC भी कहा जाता है) जो आपकी ओर से IRC नेटवर्क्स से लगातार कनेक्शन बनाए रखता है। यह आपके ऑफ़लाइन होने पर संदेशों को लॉग करता है, आपके फिर से कनेक्ट होने पर उन्हें फिर से चलाता है, और आपको कई IRC क्लाइंट्स से एक ही पहचान से एक साथ कनेक्ट होने देता है। 15 से अधिक वर्षों के विकास के बाद, ZNC सेल्फ-होस्टेड IRC बाउंसरों के लिए वास्तविक मानक बना हुआ है।

VPS पर ZNC को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थिर, हमेशा ऑनलाइन IRC उपस्थिति मिलती है, जिसमें पूर्ण बैकलॉग हिस्ट्री, नोटिफिकेशन्स, लॉगिंग और पहचान के लिए मॉड्यूलर प्लगइन्स, साथ ही कॉन्फ़िग फ़ाइलों को छुए बिना नेटवर्क्स जोड़ने और चैनलों को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक वेब एडमिन इंटरफ़ेस भी मिलता है।