एक क्लिक इंस्टॉलेशन में ZNC डिप्लॉय करें।
हमेशा चालू रहने वाला IRC बाउन्सर जो आपको 24/7 IRC नेटवर्क से कनेक्टेड रखता है और छूटे हुए संदेशों को दोबारा दिखाता है।
ZNC के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ZNC के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ZNC एक उन्नत IRC बाउंसर है (जिसे BNC भी कहा जाता है) जो आपकी ओर से IRC नेटवर्क्स से लगातार कनेक्शन बनाए रखता है। यह आपके ऑफ़लाइन होने पर संदेशों को लॉग करता है, आपके फिर से कनेक्ट होने पर उन्हें फिर से चलाता है, और आपको कई IRC क्लाइंट्स से एक ही पहचान से एक साथ कनेक्ट होने देता है। 15 से अधिक वर्षों के विकास के बाद, ZNC सेल्फ-होस्टेड IRC बाउंसरों के लिए वास्तविक मानक बना हुआ है।
VPS पर ZNC को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थिर, हमेशा ऑनलाइन IRC उपस्थिति मिलती है, जिसमें पूर्ण बैकलॉग हिस्ट्री, नोटिफिकेशन्स, लॉगिंग और पहचान के लिए मॉड्यूलर प्लगइन्स, साथ ही कॉन्फ़िग फ़ाइलों को छुए बिना नेटवर्क्स जोड़ने और चैनलों को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक वेब एडमिन इंटरफ़ेस भी मिलता है।
ZNC की मुख्य विशेषताएं
हमेशा सक्रिय IRC उपस्थिति
आप जिस भी नेटवर्क से जुड़ते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है ताकि आप मैसेज मिस न करें या डेस्कटॉप डाउनटाइम के दौरान निक रजिस्ट्रेशन न खोएं।
मल्टी-क्लाइंट रिप्ले
डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब क्लाइंट्स से एक साथ जुड़ें — ZNC छूटे हुए संदेशों को फिर से चलाता है और प्रत्येक क्लाइंट को सिंक में रखता है।
मॉड्यूलर प्लगइन सिस्टम
लॉगिंग, निकसर्व प्रमाणीकरण, फेल2बैन, चैनल साइक्लिंग, पुश सूचनाएं, और दर्जनों अन्य के लिए अंतर्निहित मॉड्यूल।
वेब एडमिन इंटरफ़ेस
उपयोगकर्ताओं, नेटवर्क, चैनलों और मॉड्यूल को ब्राउज़र से प्रबंधित करें — कॉन्फ़िग्स को मैन्युअल रूप से संपादित करने या IRC बॉट कमांड्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
मल्टी-यूज़र सहायता
अलग-थलग नेटवर्क और मॉड्यूल सेटिंग्स वाले प्रति-उपयोगकर्ता खाते घरों या टीमों को विभिन्न IRC पहचानों पर एक ZNC इंस्टेंस साझा करने की अनुमति देते हैं।
आपको ZNC को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।