Apprise API एक लाइटवेट REST माइक्रोसर्विस है जो Apprise नोटिफिकेशन लाइब्रेरी को रैप करता है, जिससे किसी भी एप्लिकेशन को एक सिंगल एंडपॉइंट मिलता है ताकि वह एक साथ 120 से अधिक नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। आपके द्वारा संचालित प्रत्येक सेवा में Slack, Discord, PagerDuty, ईमेल और मोबाइल पुश के लिए अलग-अलग इंटीग्रेशन बनाए रखने के बजाय, आप Apprise API में एक बार डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर करते हैं और एक सिंगल HTTP कॉल के माध्यम से उन सभी को नोटिफिकेशन रूट करते हैं।

Apprise API को सेल्फ-होस्ट करना नोटिफिकेशन रूटिंग लॉजिक और किसी भी संवेदनशील वेबहुक टोकन को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बजाय इसके कि वे किसी थर्ड-पार्टी एग्रीगेटर से गुजरें। स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन मोड रीस्टार्ट होने पर भी आपके नोटिफिकेशन एंडपॉइंट्स और टेम्पलेट्स को बनाए रखता है, जबकि बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस आपको कोड लिखे बिना डेस्टिनेशन का परीक्षण और प्रबंधन करने देता है।