एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में फाइल ब्राउज़र डिप्लॉय करें।
हल्का वेब-आधारित फ़ाइल मैनेजर, जो आपके ब्राउज़र से सीधे सर्वर फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने और मैनेज करने के लिए है।
File Browser के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप File Browser के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फाइल ब्राउज़र एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब फाइल मैनेजर है जो आपके सर्वर पर किसी भी डायरेक्टरी को एक पूर्ण-विशेषताओं वाले फाइल प्रबंधन इंटरफेस में बदल देता है, जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुमतियों के साथ कई उपयोगकर्ताओं, सार्वजनिक लिंक के माध्यम से फाइल शेयरिंग, ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड और एक बिल्ट-इन कोड एडिटर को सपोर्ट करता है — यह सब SSH या FTP क्लाइंट की आवश्यकता के बिना।
अपने VPS पर फाइल ब्राउज़र को सेल्फ-होस्ट करने से फाइलें निजी और आपके नियंत्रण में रहती हैं, आपको सर्वर क्रेडेंशियल को उजागर किए बिना टीम के सदस्यों या क्लाइंट्स को विशिष्ट डायरेक्टरी तक सुरक्षित रूप से एक्सेस देने की सुविधा मिलती है, और इसे न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि यह आपके अन्य एप्लिकेशन के साथ आराम से चल सके।
File Browser की मुख्य विशेषताएं
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
विस्तृत डायरेक्टरी एक्सेस और भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ उपयोगकर्ता खाते बनाएँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति केवल वही फ़ाइलें देख और संशोधित कर सके जिनकी उसे आवश्यकता है।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड्स
सिंगल फ़ाइलें, मल्टीपल फ़ाइलें, या पूरे फ़ोल्डर सीधे ब्राउज़र से रियल-टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ अपलोड करें — किसी FTP क्लाइंट की आवश्यकता नहीं है।
अंतर्निहित कोड एडिटर
कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों, स्क्रिप्ट और टेक्स्ट फ़ाइलों को सीधे ब्राउज़र में संपादित करें, किसी अलग SSH सेशन या टेक्स्ट एडिटर पर स्विच किए बिना।
सार्वजनिक शेयर लिंक्स
फ़ाइलों या फ़ोल्डरों के लिए साझा करने योग्य डाउनलोड लिंक जनरेट करें, जो आपको बाहरी प्राप्तकर्ताओं को सर्वर एक्सेस दिए बिना सामग्री भेजने की सुविधा देता है।
आर्काइव प्रबंधन
वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सीधे ज़िप और टार आर्काइव बनाएं और निकालें, जिससे बैच ट्रांसफर और फ़ाइल बैकअप आसान हो जाते हैं।
आपको File Browser को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।