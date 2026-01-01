फाइल ब्राउज़र एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब फाइल मैनेजर है जो आपके सर्वर पर किसी भी डायरेक्टरी को एक पूर्ण-विशेषताओं वाले फाइल प्रबंधन इंटरफेस में बदल देता है, जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुमतियों के साथ कई उपयोगकर्ताओं, सार्वजनिक लिंक के माध्यम से फाइल शेयरिंग, ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड और एक बिल्ट-इन कोड एडिटर को सपोर्ट करता है — यह सब SSH या FTP क्लाइंट की आवश्यकता के बिना।

अपने VPS पर फाइल ब्राउज़र को सेल्फ-होस्ट करने से फाइलें निजी और आपके नियंत्रण में रहती हैं, आपको सर्वर क्रेडेंशियल को उजागर किए बिना टीम के सदस्यों या क्लाइंट्स को विशिष्ट डायरेक्टरी तक सुरक्षित रूप से एक्सेस देने की सुविधा मिलती है, और इसे न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि यह आपके अन्य एप्लिकेशन के साथ आराम से चल सके।